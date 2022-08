Cristiano Ronaldo rappelé à l'ordre par la police britannique après un incident avec un fan

L'attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a été rappelé à l'ordre mercredi 17 août par la police britannique après avoir fait voler le téléphone de la main d'un fan d'Everton à l'issue d'un match la saison dernière.

Accusé d'agression et de "dommages criminels", le Portugais de 37 ans a été entendu par des officiers de police, à propos de l'incident survenu le 9 avril après la défaite de ManU à Everton.

Le footballeur s'était excusé pour son geste

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux avait permis d'identifier Ronaldo, qui a été "rappelé à l'ordre" mercredi par la police du comté de Merseyside. "Le sujet est maintenant clos", a ajouté l'autorité.

La star s'était excusée publiquement pour son coup de sang dans la foulée du match et avait proposé au fan lésé de venir voir une rencontre à Old Trafford, le stade de Manchester United, "en signe de fair-play et d'esprit sportif".