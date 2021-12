Coupe de France: "Un super souvenir" pour l'entraîneur du Cannet-Rocheville, défait face à l'OM

Honneur au Cannet-Rocheville, d'abord, qui pendant toute la première période a affronté l'OM les yeux dans les yeux, ne s'est jamais recroquevillé et a joué tous les coups jouables sans regarder dans le rétroviseur si tant d'audace n'allait pas se payer trop cher.

C'est finalement l'avant-centre Mike Coré qui a eu cette chance et il ne l'a pas laissé filer. Bien lancé par le déstabilisant Giordane Mendes, il a trompé sans trembler le champion du monde (1-0, 17e) et est venu fêter ça au pied du parcage où quelque 3.000 supporters du Cannet-Rocheville étaient installés.

On a alors pensé que la liste des improbables tombeurs de l'OM en Coupe - Carquefou, Quevilly, Andrézieux-Bouthéon ou encore Canet-en-Roussillon la saison dernière - pouvait encore s'allonger.

Mais il a suffi d'un seul mouvement pour faire tourner le match, quand le défenseur Iheb Lahouel, déjà fautif en début d'action avec un mauvais alignement, a emporté De la Fuente d'un tacle en pleine surface qui lui a valu un penalty et un deuxième avertissement.

Milik a transformé la sanction en but (1-1, 41e) et un autre match a débuté, bien plus dur pour les joueurs de Farid Tabet, l'entraîneur de l'ESCR, natif de Vitrolles, supporter de l'OM et ancien coach de plusieurs équipes marseillaises.

A 10, tout est devenu plus dur pour le Cannet qui s'est finalement incliné (1-4).

"On ne saura jamais ce qui aurait pu se passer sans le rouge, a réagi l'entraîneur de Cannet. Mais la première erreur, c'est le premier jaune qui est stupide. Je l'ai dit à mon banc, il nous a suicidés. On savait qu'on serait à la limite tout le temps et partir avec un défenseur avec un jaune d'entrée, c'était trop compliqué. Le miel du truc, c'est que je suis supporter de l'OM. Mais il ne peut pas y avoir de bon goût. Je suis juste content d'avoir pu montrer qu'on pouvait faire quelques belles choses. On a tenu longtemps à 2-1 et je pense qu'on pouvait revenir. Mais ils ont beaucoup de maîtrise. C'est magnifique pour les joueurs, le club, la ville qui a fait un gros travail. Je suis content pour mes amis, mes enfants, ça sera un super souvenir. Mais demain matin à 7h15, j'ai un agenda bien plein donc on va vite passer à autre chose."