Coupe de France: pas de miracle pour Le Cannet face à l'OM (1-4)

Quelle belle image ils ont donnée! De leur club, de leur ville et du foot amateur. Les Cannettans ont fait trembler l'OM pendant une mi-temps ce dimanche au Vélodrome, devant 20.000 spectateurs dont 2500 acquis à leur cause.

En première période, ils ont vécu 40 minutes de rêve en ouvrant le score par Coré (17') et en résistant jusqu'à cette faute de Lahouel sur De La Fuente et ce penalty concédé à 5 minutes de la pause. Un penalty également synonyme de deuxième jaune et d'expulsion pour le défenseur de l'ESCR. Le tournant du match.

A dix contre onze, la tâche des hommes du coach Farid Tabet devenait insurmontable en deuxième période. Arc-boutés devant leur but et solidaires en diable, ils devaient néanmoins craquer logiquement sur des réalisations de Milik (57', 83') et Luis Henrique (90'). 4-1, le score est logique vu la physionomie de la rencontre.

"Une grosse déception. On pouvait espérer quelque chose", a réagi au micro de France 3 Mike Coré qui avait ouvert le score pour le Cannet.

Mais les Cannettans peuvent être fiers. De leur prestation, d'abord car ils ont sérieusement fait douter l'OM mais surtout de leur parcours et de l'image qu'ils ont donnée. D'ailleurs, les Marseillais ne s'y trompaient pas en faisant une haie d'honneur aux Cannettans à leur sortie du terrain. Bravo Messieurs!