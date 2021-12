Coupe de France: on vous explique pourquoi le match Le Cannet-OM se jouera finalement au Vélodrome

"Notre joie est contrariée par ces événements avait lancé, l’un des deux coprésidents de l’ESCR, Emmanuel Stella. On ne comprend pas les instances. La fête devient un cauchemar à cause du refus du préfet de jouer à Coubertin à Cannes!"

Proche de l'annulation

Même dépit de la part de Christian Lopez (directeur sportif à l’ESCR), vert de rage: "Cela devient une vraie déception pour nos joueurs. C’était l’occasion de fêter cet événement avec nos licenciés, nos supporters et la mise en lumière de nos éducateurs. Aujourd’hui, l’OM a tout en main pour accepter de jouer sur son terrain et de respecter la Coupe."

Apparemment, l’ancien international a été entendu dans la journée. Au grand soulagement du président Stella qui va enfin pouvoir lancer rapidement la campagne d’affichage chez les commerçants locaux, dans la ville, etc.

"On l’a appris ce soir (lundi) un peu après 18 heures. On avait un mail de la Fédération concernant une réunion d’urgence pour annuler la rencontre! À partir de là, l’OM a accepté d’utiliser ses installations au Vélodrome et d’inverser la rencontre. Nous sommes libérés de toutes contraintes. Mais c’est aberrant de faire intervenir autant de choses pour un match de foot… On se réjouit du résultat. Je pense que la conférence de presse a fait de l’effet. C’est la fin d’une semaine compliquée et un soulagement. En revanche, c’est inadmissible que le préfet interdise un match de foot en 2021! La fête est un peu gâchée mais on se réjouit d’aller à Marseille."

Place à la fête

Les coéquipiers d’Anthony Calatayud vont donc fouler la pelouse olympienne et peuvent désormais se concentrer uniquement sur le championnat. Avant de penser à la Coupe. Un sacré retournement de situation qui ravit les Cannettans et enlève un énorme poids aux dirigeants de l’ESCR.

« C’est la fête pour les joueurs qui vont jouer dans ce stade mythique. J’en ai eu quelques-uns au téléphone, ils sont contents. Concernant nos supporters, on va essayer d’en amener un maximum. On va mettre des cars à disposition pour nos licenciés. On va enfin pouvoir lancer la fête dans la ville. »

Maintenant que le terrain est connu, il ne reste plus à l’ESCR de battre l’OM pour passer en 16e.

« On n’ira pas en tant que victime. On veut créer l’exploit ! Le coach, les joueurs sont des compétiteurs » lance avec conviction Emmanuel Stella. Passé tout près de l’annulation, ce rendez-vous promet encore des rebondissements et pourquoi pas sur le terrain. La belle histoire du Cannet-Rocheville peut de nouveau continuer.