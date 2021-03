Coupe de France: les notes des joueurs de l'AS Monaco

Majecki (5): il est battu sur l’enchaînement de Dolberg mais le poteau le sauve dans un match où il n’a eu aucun arrêt à effectuer, malgré quelques sorties aériennes rassurantes.

Aguilar (8): vigilant face à Kamara et Gouiri quand il s’excentrait, l’international français a livré une nouvelle prestation aboutie, récompensée par un très beau but pour permettre à son équipe de faire le break.

Disasi (6): depuis son match énorme à Paris, le vice-capitaine de l’ASM enchaîne les bonnes performances. Hier, il n’a laissé que des miettes à Gouiri et a été précieux sur les coups de pieds arrêtés défensifs.

Maripan (6): solide au côté de Disasi, il a fait la police avec autorité dans la surface, avant d’être remplacé à la mi-temps par Badiashile (note 6), presque buteur sur une tête qui a obligé Benitez à la parade en fin de match.

Ballo-Touré (5): il a montré de l’envie sur son côté gauche, mais il a parfois manqué de justesse technique pour aller pleinement au bout de ses actions à l’image de plusieurs contrôles imprécis.. Un aspect sur lequel il souffre de la comparaison avec le titulaire au poste Caio Henrique, entré à la 80e minute.

Fofana (6): si le milieu niçois n’a pas vu le jour en première période, c’est en grande partie grâce à lui. Sa sérénité balle au pied lui permet de se sortir de toutes les situations, ses qualités de projection (quelle chevauchée plein axe!) sont un énorme atout.

Tchouaméni (NN): auteur d’un bon début de match, il a laissé sa place dès la 36e minute de jeu, visiblement touché à la hanche. Son remplaçant, le jeune Eliot Matazo (6), n’a pas eu l’impact de l’ancien Bordelais mais il a montré du caractère.

Diatta (4): de l’envie, une tête juste au-dessus, mais une performance globale qui laisse des regrets, tant on attend mieux de lui. Les promesses de l’hiver doivent vite se transformer en actes. Remplacé par Diop (64’), bien en jambes.

Fabregas (7) : il n’a plus le coffre pour initier le pressing prôné par Kovac mais sa vision du jeu, elle, est intacte. A son actif, plusieurs passes bien senties dans les intervalles et une offrande la tête haute pour Volland sur le premier but. Remplacé par Golovin (80’)

Volland (6): Irréprochable défensivement, inspiré offensivement malgré sa position plus loin du cœur du jeu. C’est lui qui récupère le ballon et amène le décalage de Tchouaméni pour Fabregas avant la passe décisive que lui délivre l’Espagnol. L’Allemand en est désormais à 14 pions cette saison. Sa venue sur le Rocher est une belle réussite.

Jovetic (4): lui, qui empile les sorties de banc, s’est montré maladroit comme rarement, à l’image de cette glissade dans la surface alors qu’il était idéalement placé pour ouvrir le score. Il n’a pas eu plus de succès en deuxième mi-temps avec deux frappes dans le petit-filet et un duel perdu contre Benitez.