Coupe de France: Le Cannet rêve d'un exploit face à l'OM ce dimanche

C’est une des belles histoires de la Coupe de France. Le petit Poucet face à l’ogre. Un classique avec un scénario qui n’est jamais écrit à l’avance. L’ESCR (Entente Sportive Cannet-Rocheville) veut faire taire le Vélodrome (jauge de 25.000 places) et faire tomber un bastion historique du foot français. Sans s’enflammer, les coéquipiers de Mehdi Bennani ont préparé consciencieusement cet incroyable rendez-vous et y pensent déjà depuis longtemps... Depuis le tirage au sort!​

​Garder la tête froide​

La plupart des joueurs cannettans sont supporters de Marseille mais, aujourd’hui, ils mettront leur cœur de côté et vont tout donner pour battre le groupe dirigé par Jorge Sampaoli. Du côté des dirigeants, on essaye de garder la tête froide après toute cette folie médiatique et de profiter un maximum. A l’image du co-président, Emmanuel Stella : « On veut faire honneur au club, à la ville. Les joueurs sont très excités surtout qu’ils sont presque tous supporters de l’OM. Au Vélodrome, on n’y va pas pour faire de la figuration. On a préparé ce match au mieux, ce n’est pas une rencontre amicale. Pour nous, c’est l’apothéose de jouer contre Marseille. Pour moi, c’est un rêve, non pas comme joueur mais comme président. »

20.000 spectateurs attendus

Côté ambiance au stade Vélodrome, Stella s’attend à du lourd avec des Cannettans remontés à bloc aux couleurs du club. "L’OM nous a attribué 2 500 places que la mairie a achetées dans leur intégralité. Elles sont distribuées aux licenciés, parents, personnel administratif, etc. C’est un gros effort et je la remercie."

De plus, 16 bus sont mis à disposition gratuitement pour les supporters. Le Cannet devrait faire du bruit dans les travées du Vélodrome. Quant à l’affluence de la rencontre, le club phocéen attend près de 20 000 spectateurs. Loin, bien loin, du standard habituel des pensionnaires du stade Maillan !