Coupe de France: Grasse, Cannes, Le Cannet, Cagnes/Le Cros et Cap-d'Ail continuent

Des onze clubs des Alpes-Maritimes engagés, cinq poursuivent leur route.

Pégomas (R2) et le FC Mougins (R2) ont failli créer l'exploit respectivement face à Aubagne (N2) et Le Cannet (N3), mais ont dû s'incliner aux tirs au but.

Samedi

AC Arles (R1) - AS Cagnes/Cros (R1) 3-3 (3-4 tab)

Dimanche

Mandelieu (R1) - St-Tropez (R2) 0-0 (5-6 tab)

Euga Ardziv (N3) - Vence (R1) 1-1 (5-3 tab)

Salon Bel Air (R2) - Beausoleil (D1) 4-1

Peymeinade (D1) - Ramatuelle (R2) 0-2

Gémenos (R2) - Cannes (N3) 1-3

Mougins (R2) - Le Cannet (N3) 0-0 (2-4 tab)

Dentelles FC (D3) - Cap-d’Ail (R2) 1-2

Pégomas (R2) - Aubagne (N2) 0-0 (2-3 tab)

Gap (R2) - Grasse (N2) 0-1

Le tirage du 5e tour (entrée en lice des clubs du National) aura lieu mercredi à 18 h.

Les matchs se dérouleront le week-end du 8 et 9 octobre.