Coupe de France: ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de l'entraîneur de l'AS Monaco Robert Moreno

La double confrontation contre Paris

"Après avoir revu le match, je suis encore plus content de la défaite que du match nul. Car tactiquement, les joueurs ont vraiment fait ce que j’ai demandé. C’était mieux que dimanche. Paris a juste fait un match parfait. Si on ne transforme pas nos occasions ça se paye cash. Le score est large car on a pris des risques pour revenir. La différence, c’est que nous n’étions plus habitués mentalement à jouer tous les 3 jours. Ce n’est pas une question physique, c’est vraiment dans la tête. Car ce genre de match vous fait monter très haut en stress et il faut pourtant garder la fluidité et le relâchement pour bien jouer. Je sais que c’est difficile de comprendre qu’après avoir perdu 4-1, je préfère ce match à celui du 3-3. Mais il faut bien analyser les choses. Après le match, je pense que j’ai fait une erreur de maintenir la même équipe deux fois. Mais après le match, c’est facile. Mais je peux vous dire que je me trompe tous les jours… le tout, c’est d’analyser après et corriger."

Le match de Coupe

"Ce sera difficile. Nous avons vu Bordeaux perdre contre Pau, Toulouse perdre contre St-Pryvé, c’est la Coupe. Ils veulent se qualifier et c’est un beau match à jouer pour eux. Si nous les respectons, nous pouvons gagner. Sinon, on peut perdre. Il faut respecter tout le monde. Ils ont de bons joueurs avec un système clair: 5-2-1-2. L’entraîneur travaille bien."

Quelle équipe?

"Nous allons faire des changements. Pas beaucoup, mais il y aura des changements. Je dois leur donner confiance et leur donner l’opportunité de jouer. Je suis très content de tous. Ils s’entraînent à un niveau incroyable et ce n’est pas qu’un 11 Monaco. J’ai reconduit le même onze trois fois et je dois leur prouver maintenant que tout le monde peut jouer. Dans l’absolu, je peux changer toute l’équipe. Mais je déciderai au dernier moment. Je veux garder le groupe sous pression jusqu’au bout. Lundi à 8h, les joueurs sauront qui joue".