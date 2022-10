Coup dur pour l'équipe de France, Chelsea annonce que N'Golo Kanté est forfait pour le Mondial

La décision d'opérer a été prise "d'un commun accord" après consultation d'un spécialiste, explique le club londonien, ajoutant dans son communiqué: "A la suite d'une opération couronnée de succès, N'Golo devrait à présent être indisponible pendant quatre mois."

L'annonce n'a surpris personne, le champion du monde n'ayant joué que les deux premières journées de la Premier League avec son club avant de rejoindre l'infirmerie.

"Je suis triste pour lui. Il est déçu. Il a enchaîné des soucis physiques ces deux dernières saisons. Il a rechuté après une blessure musculaire", a déclaré Didier Deschamps. "Ne pas avoir +NG+, c'est une force en moins, de par son énergie, son expérience. Humainement, c'est un petit bonhomme tellement attachant, qui a toujours le sourire (...) Il va nous manquer", a ajouté le sélectionneur des Bleus.

Il y a un peu plus d'une semaine, alors qu'il semblait sur le point de reprendre la compétition après avoir renoué avec les entraînements collectifs, l'entraîneur Graham Potter l'avait laissé de côté pour le déplacement à l'AC Milan en Ligue des champions.

"N'Golo a eu une réaction lors d'un entraînement, donc on attend plus d'informations là-dessus", avait indiqué le coach, en conférence de presse d'avant-match.

"Ce n'est évidemment pas idéal. C'est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera", avait-il ajouté.

Quelques jours plus tard, avant le déplacement à Aston Villa, samedi en Premier League, il avait reconnu être "inquiet" face à cette "rechute dans les derniers stades de la convalescence".

"Historiquement, il y a des choses qui sont arrivées qui sont inquiétantes et on doit en avoir le coeur net", avait-il poursuivi, en référence aux nombreuses absences de Kanté ces dernières saisons.

Depuis la saison 2019/2020, le milieu relayeur a raté plus de 60 matches pour des blessures musculaires ou articulaires, ainsi que pour deux infections au Covid-19.

A 31 ans et alors que son contrat expire à la fin de la saison avec Chelsea, Kanté risque de ne revenir qu'à la toute fin de l'hiver et cette intervention chirurgicale ressemble presque à une opération de la dernière chance pour remettre sa carrière en piste.