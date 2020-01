Convoité par de grands clubs européens, Islam Slimani va-t-il quitter l'AS Monaco?

Prêté par le RB Leipzig pour une saison, Augustin a préféré rompre son prêt pour terminer la saison en D2 anglaise du côté de Leeds United où il aura comme coach un certain Marcelo Bielsa.

Treize petits matches, un but, le bilan de JKA sur le Rocher est celui-là. De son côté, Islam Slimani - actuellement blessé - est annoncé sur le départ aussi (Tottenham et MU seraient intéressés).

Deux départs - en plus de celui d’Onyekuru - sur le plan offensif qui affaiblissent l’ASM. Des renforts sont-ils prévus ? Robert Moreno a plutôt botté en touche.

« Je ne peux pas parler du mercato, c’est un manque de respect pour les joueurs ici. On a regardé quelques profils mais je ne souhaite pas en parler. On verra s’il y a un recrutement pour compenser le départ d’Augustin. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, Geubbels s’entraîne avec nous normalement, j’espère que Pellegri pourra faire pareil la semaine prochaine. On doit leur faire confiance. On a ces joueurs, on doit leur donner l’opportunité de jouer. »

Geubbels pourrait d’ailleurs être dans le groupe ce mardi soir.