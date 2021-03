Ruben Aguilar n’est pas un grand fan des interviews. Lui le travailleur de l’ombre préfère laisser la lumière à d’autres.

C’est un moyen de se protéger bien sûr mais c’est aussi la preuve d’une grande humilité, née autant de son éducation que de ses échecs. Le défenseur a découvert la Ligue 1 à seulement 24 ans du côté de Montpellier mais il gravit, depuis, les échelons comme il arpente son côté droit, c’est-à-dire à toute vitesse et avec appétit.

Il a honoré en novembre dernier sa première cape en équipe de France. Une juste récompense pour ce gros bosseur qui ne cache pas être parfois trop dur avec lui-même. Aguilar n’oublie pas d’où il vient mais il sait surtout jusqu’où il veut aller.

Ruben, dans quel état d’esprit êtes-vous avant le choc contre Lille?

Concentré mais détendu. On sort d’une grosse séance. Tous les feux sont au vert. On s’est qualifié en Coupe de France contre Nice. On a abordé la semaine de la meilleure des façons. Tout le monde est bien physiquement, les petits pépins sont réglés. Le staff a fait le nécessaire.

L’objectif reste toujours la quatrième place? Ce n’est pas frustrant de ne pas regarder plus haut?

On veut consolider cette quatrième place et après, une fois qu’on aura validé ce ticket-là, si on peut chercher un peu plus haut, on ira chercher un peu plus haut.

Votre première saison à Monaco a été compliquée. Celle-ci fait un bien fou?

C’est vrai que ma saison a été un peu mitigée. J’ai mis du temps à m’adapter. Quand ça a été le cas, il y a eu la crise sanitaire. J’ai beaucoup travaillé pendant le confinement. Je voulais montrer que j’étais présent, que j’avais des ambitions. Ce que je suis venu chercher à Monaco, je suis en train de le trouver. Et ce sera encore mieux si on arrive à ramener l’ASM sur le devant de la scène.

Vous avez le sentiment de vivre la meilleure saison de votre carrière?

À Montpellier, j’ai vécu de beaux moments. À Auxerre également avec l’épopée jusqu’en finale de la Coupe de France (perdue contre Paris en 2015). Mais c’est une très belle saison. Elle n’est pas terminée et elle sera encore plus belle si on atteint nos objectifs.

Dans le 3-2-4-1 mis en place par Niko Kovac, vous évoluez soit au poste de latéral droit, soit un peu plus haut. Lequel préférez-vous?

Ils sont très différents. Si je suis amené à jouer milieu droit comme contre Paris, Brest ou Strasbourg, le poste demande une grosse dépense d’énergie dans le replacement avec beaucoup de courses. Je suis aussi plus près de la surface adverse. Si je suis dans les trois de derrière, je dois couvrir cet axe. Je dois participer à la construction des actions sans partir à l’abordage. Chaque poste a ses spécificités, ça me permet d’être plus polyvalent.

Contre Nice, vous ne deviez pas trop monter mais vous avez quand même marqué.

(Rires). C’est paradoxal, je sais. Surtout que je ne marque quasiment jamais. J’étais obligé de tenter ma chance. Je vois Amine Gouiri devant moi, j’ai le champ libre. Le bloc est assez haut. Le ballon me retombe dessus, j’y suis allé. J’ai réalisé un match sérieux. Le coach était content. Bon si je n’avais pas marqué, et qu’on avait pris un contre, ça aurait été une autre discussion (rires). Ça fait partie du jeu, on ne peut pas tout contrôler.

Le foot, c’est aussi de l’intuition?

Bien sûr. Le staff nous donne des clés et après c’est le joueur et son instinct.

Vous avez été relégué sur le banc en début d’année. C’était un choix tactique mais comment l’avez-vous vécu?

Ça été un peu difficile parce que je sortais d’une première partie de saison où j’avais joué tous les matchs. C’était tactique mais on se remet forcément en question aussi. Je me suis remis au boulot, j’ai travaillé encore plus pour être prêt quand le coach allait faire appel à moi. Il n’y a que comme ça que ça marche. D’autant que vous avez prouvé contre Nice que vous pouviez jouer dans cet axe à trois... Oui, j’étoffe ma palette (rires). Je suis capable de jouer plus haut ou plus bas. J’ai prouvé que je respecte les consignes qu’on me donne et que je sais rester bien concentré. Si je dois retourner sur le banc, ce n’est pas grave. Quand on fera de nouveau appel à moi, je ne serais pas à 100 % mais à 200.

Il y a un joueur qui vous a impressionné depuis votre arrivée?

Cesc Fabregas. À mon premier entraînement ici, je fais un appel, je lève la main. Il me met un caviar, je marque de la tête.. J’ai halluciné. C’est Fabregas quoi... Il a gagné de nombreux titres. Mais il ne nous le fait pas du tout ressentir. Il est là pour nous, il nous donne énormément de conseils. Il est sur le banc mais il travaille comme les autres, il se donne à 100%. C’est ça la classe pour moi. J’aimerais être un joueur comme ça. Être une source d’inspiration.