Comment devrait se passer le mercato d'hiver? On fait le tour des 20 clubs de Ligue 1

"Il faudra être malin", "ça dépendra des opportunités", "on ne bougera pas"... plombée par la crise sanitaire et l’imbroglio Mediapro, la Ligue 1 anticipe un marché des transferts difficile en janvier, au point d’établir une liste de Noël très modeste pour le mercato d’hiver. Voici, club par club, les mouvements à attendre entre le 2 janvier et le 1er février.

nice: remplacer dante

"On est au travail au poste de Dante", capitaine et défenseur central fauché par une longue blessure, a prévenu Julien Fournier, le directeur du football au Gym. Sans Dante, les Niçois encaissent but sur but. Les dirigeants pourraient aussi viser le registre offensif côté gauche. Nice doit recruter.