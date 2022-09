"Commencer par jouer à onze tout le match": Philippe Clement évoque les difficultés de l’AS Monaco à domicile avant d’accueillir Lyon

Coach, Monaco n’a toujours pas gagné à domicile en L1 cette saison, après un nul contre Rennes (1-1) et deux défaites contre Lens (1-4) puis Troyes (2-4). Cela n’a pas permis de lancer votre saison au Louis-II...

Les joueurs ne sont pas plus motivés à l’extérieur que chez nous. On doit commencer par jouer à onze tout le match. On a pris trois cartons rouges sur nos trois derniers matchs de championnat à domicile... J’aimerais arrêter de parler de cette histoire mais c’est la principale raison qui explique ces résultats. Si on avait pris les trois points contre Troyes, on pourrait dire que notre début de championnat est bien. Face à l’ESTAC, on avait bien débuté, on avait la maîtrise et la motivation, puis les cartons ont tout coupé.

Après la victoire à Belgrade, vous justifiez les soucis dans l’animation du jeu par le fait que vos joueurs avaient "manqué de tranquillité" dans les têtes. Pourquoi se posent-ils des questions?

Nous avons commencé une nouvelle saison avec une nouvelle formation à trois centraux. Les combinaisons sont forcément différentes. De nouveaux joueurs sont arrivés depuis quelques semaines et il y a moins d’automatismes qu’avant. C’est normal. Il nous faut des entraînements et des matchs pour améliorer tout ça. Au début du championnat et en Coupe d’Europe, on avait réussi dans ce domaine. C’est devenu ensuite plus compliqué à cause des cartons rouges. Nous avons aussi joué presque tous nos matchs contre des adversaires qui sont meilleurs ou proches de notre niveau. On l’oublie de temps en temps mais c’est la vérité depuis début août.

"Breel (Embolo) et Wissam (Ben Yedder) ont une complémentarité. Il n’y a aucun doute là-dessus"

Embolo et Ben Yedder pourraient enfin lancer leur duo face à Lyon… Breel a expliqué que leur entente avait été limitée, pour l’instant, par les cartons rouges reçus par l’équipe…

J’espère que ce n’est pas parce qu’ils ont joué ensemble qu’on a pris ces rouges (rire). Ils ont une complémentarité et il n’y a aucun doute là-dessus. Mais tant que Myron (Boadu) et Kevin (Volland) sont blessés, je dois avoir une réflexion à leur sujet. Je peux les faire jouer en même temps mais pas tous les trois jours et pendant 90 minutes. Maintenant, je ne peux pas évoluer sans eux. Je dois toujours avoir au moins un attaquant.

Myron fera-t-il son retour dans le groupe demain après ses soucis au pied?

C’est impossible. Il s’est entraîné aujourd’hui et sans problème pour la première fois avec le groupe (Volland, toujours en réathlétisation, sera l’autre absent).

Pourquoi Minamino, qui est en grande difficulté, joue davantage que Gelson Martins ou Maghnes Akliouche qui n’ont pas démérité lorsqu’ils ont eu leur chance?

Ces dernières semaines, comme à Belgrade, on n’a pas vu le vrai Taki, avec toutes ses qualités. C’est la réalité. Ce sont aux autres joueurs de pousser et montrer pendant les séances qu’ils doivent jouer. C’est une lutte et une concurrence comme dans les tous les clubs. Maghnes et Gelson ont prouvé des choses mais Taki l’a fait aussi, contre l’Inter Milan ou Southampton (lors des matchs amicaux). Pour l’instant, je suis satisfait de beaucoup de joueurs à l’entraînement et je fais des choix par rapport à la forme du moment. Ils sont difficiles mais c’est une bonne chose. Maghnes ou Gelson ne sont pas venus me voir mais ils peuvent le faire s’ils le souhaitent. Il n’y a pas de problème. Mais quand tu travailles bien et sur une longue période, la récompense vient toujours.