Chypriotes grecs et turcs réunis par le football

Ce n’était que la deuxième fois en 64 ans. Le 19 mars dernier, les supporters des communautés chypriotes grecque et turque se sont rassemblés autour des valeurs positives du football. Organisée par Peace & Sport, en partenariat avec la Stelios Philanthropic Foundation, la Journée du football amical a réuni des enfants, des clubs, des familles, des athlètes et des dirigeants des deux communautés.

Une ancienne gloire du foot était présente, en l’occurrence Didier Drogba, vice-président de Peace & Sport, mais aussi Stelios Haji-Ioannou, le fondateur d’easyJet, Elizabeth Spehar, Représentante spéciale et chef de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, Nicos Anastasiades, dirigeant de la communauté chypriote grecque et des deux dirigeants locaux des deux communautés à Pyla, Veysal Güden et Simos Mitides.

« Message de paix »

Les clubs des deux équipes se sont affrontés dans la première moitié du match. En seconde mi-temps, ils ont joué en équipes mixtes pour faire vivre la coopération intercommunautaire.

« Nous célébrons aujourd’hui le pouvoir diplomatique du sport, s’est réjoui Joël Bouzou, président et fondateur de Peace and Sport. Le sport est neutre et a la capacité de rassembler les gens. Pyla est l’un des deux derniers villages intercommunautaires de l’île. Il est très symbolique d’organiser un événement visant à favoriser le dialogue diplomatique dans un tel lieu. »

« Peace and Sport souhaite envoyer un message de Chypre, enchaîne Didier Drogba. Un message de paix, d’espoir et de solidarité. »

1 000 cartons blancs

La campagne #WhiteCard 2019, une campagne mondiale promouvant le rôle positif du sport, a été lancée à cette occasion. Plus de 1 000 enfants, spectateurs, athlètes et officiels ont brandi un carton blanc au stade Pyla en signe d’inclusion et de paix. La WhiteCard est le symbole du mouvement de la paix par le sport et vise à promouvoir le rôle positif du sport. L’année dernière, la campagne digitale WhiteCard a touché 90 millions de personnes dans le monde.

Elizabeth Spehar est enchantée de l’initiative : « Nous considérons le sport comme un moyen de rassembler les gens, de lever les barrières et d’encourager la réconciliation. Nous sommes très fiers de faire partie de cet événement organisé par Peace and Sport ici à Pyla. »