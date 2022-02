Christopher, la passion de l’AS Monaco gravée dans la peau

"À huit ans, en regardant Monaco-Marseille à la télé, je suis tombé amoureux du maillot à la Diagonale. C’était l’époque des Barthez et Trezeguet. À l’école, mes camarades supportaient tous Lyon ou Marseille. Moi, je portais le maillot de Marco Simone. On se charriait. J’affichais mes convictions", se souvient-il, nostalgique.

Le 19 mars 2000, dans l’enceinte lyonnaise de Gerland, le petit Christopher assiste à la qualification de son club de cœur en demi-finale de Coupe de France. "Mon père nous avait pris des places parmi les Bad Gones (rires). Mais tout s’est bien passé, j’ai juste dissimulé mon maillot sous la veste. On a gagné 3-1 avec des buts de Marco Simone, Ludovic Giuly et Dado Prso."

Une première victorieuse qui amènera bien d’autres émotions, sa passion ne s’altérant pas au fil des années. L’année du titre en 2017, il enchaîne les déplacements au stade Louis-II, y compris en semaine pour les grandes affiches de Ligue des Champions.

"Je partais le mardi et revenais le mercredi. Je savais que j’allais passer une bonne semaine. Le meilleur match, c’est contre Manchester City. On perd 5-3 à l’aller chez eux. Pour le retour, j’ai misé 3-1 sur la victoire de Monaco." Bingo. Le pari gagnant lui permet de se rembourser le trajet aller-retour depuis ses terres iséroises.

"Faire de grandes choses"

En mai 2019, en qualité de chercheur post-doctorat, il décroche un poste au Centre scientifique de Monaco dans l’équipe qui lutte contre les cancers pédiatriques. "Depuis tout petit, je disais que j’irai un jour à Monaco. Mon choix de lieu d’exercice professionnel a clairement été guidé par mon amour pour l’AS Monaco. On a tendance à dire que les passions s’altèrent avec le temps. Chez moi, c’est exponentiel, assure-t-il. En Principauté, grâce au soutien du gouvernement et de la Fondation Flavien, on a les moyens de faire de grandes choses. Tous les matins, on se lève pour apporter notre pierre à l’édifice et lutter contre ces maladies qui ne devraient pas exister. C’est un devoir envers les familles."

Cette après-midi, pour la rencontre face au FC Lorient, le club monégasque profite de la journée mondiale du cancer de l’enfant (15 février) pour inviter les familles et bénévoles d’associations azuréennes œuvrant auprès d’enfants luttant contre la maladie.

Christopher Montemagno sera en Pesages. Avec sa fille d’à peine trois ans, déjà biberonnée aux performances du onze du Rocher. "C’est la relève. Elle sait déjà dire Daghe Munegu, salue son papa avant de livrer une analyse de cette saison. Après le titre de 2017, les années ont été instables. Les joueurs à forte valeur marchande sont partis. Des recrues ont été décevantes. Cet été, on a réussi à garder tout le monde. Ce fut un signe fort du club pour construire quelque chose. Mais j’ai été un peu déçu et surpris que Niko Kovac parte. Il avait du charisme, était rigoureux. J’appréciais l’engagement des joueurs avec lui. J’étais sceptique avec l’arrivée de Philippe Clement. Mais force est de constater qu’on a retrouvé des principes de jeu, portés vers l’avant. Certains joueurs se sont métamorphosés, comme Ben Yedder qui renaît. On retrouve le Monaco spectaculaire des années 2000. Et on est encore en lice dans toutes les compétitions."