"Changer de gardien n’a pas de sens". Niko Kovac maintient sa confiance à Nübel contre Graz en Ligue Europa

A la veille de la rencontre face au club de Styrie, Niko Kovac s’est présenté en conférence de presse. Le technicien monégasque a apporté son soutien à Alexander Nübel. Le portier allemand sera titulaire demain, malgré des performances décevantes.

Coach, que doit changer Monaco pour redevenir compétitif?

Demain, j’espère que nous gagnerons. Pour l’instant, on montre deux visages. Ce qui est un peu décevant. On ne joue pas en Ligue 1 comme on le fait en Europe. Là, ce sera une rencontre d’Europa League contre une bonne équipe, capable de piquer si vous lui en donnez l’opportunité. Le championnat d’Autriche et l’équipe nationale se développent. C’est un pays qui sort beaucoup de jeunes joueurs qui partent ensuite dans des clubs plus huppés en Allemagne. Nous avons besoin d’afficher les mêmes ingrédients qu’en fin de saison dernière ou lors des qualifications de la Ligue des champions cette année.

Pourriez-vous changer de système?

On peut toujours penser que changer de système est une bonne idée. On l’avait fait deux-trois fois la saison dernière. Mais, pour moi, ce qui est important, c’est comment les joueurs animent le système. La forme n’est pas la clé, ce sont plutôt la mentalité et la passion que l’on doit avoir. C’est une question d’attitude, de dynamisme et d’intensité. Les joueurs doivent y croire. C’est de ça dont on a besoin et ce que nous avions montré en Ukraine (contre Donetsk en barrage de C1 fin août, NDLR). Ce n’est pas ce qu’on a fait contre Marseille. On doit revenir aux bases: travailler ensemble, être un groupe, une équipe. En ce moment, le problème c’est que tout le monde essaie de son côté, mais pas dans une voie collective. Nous avons besoin de progresser le plus vite possible dans ce domaine, surtout en L1.

Comment relancer le duo Ben Yedder-Volland, très discret cette saison?

Ils ont disputé l’Euro, même s’ils n’ont pas beaucoup joué. Ils sont arrivés tard en présaison et ont raté trois semaines de préparation. Ils ont eu besoin de s’adapter un peu. Ils ont joué 120 (Volland) et 75 minutes (Ben Yedder) face au Shakhtar. C’était une grosse débauche d’énergie. Ils ont aussi besoin de temps pour retrouver le rythme et leur forme de la saison dernière. Ils ont quand même eu des occasions. Kevin aurait pu marquer contre Donetsk par exemple. Ça ne passe pas loin, ce sont parfois de petits détails qui font la différence. Ils ne sont pas avec nous en ce moment. Quand vous ne gagnez pas, tout semble devenir plus dur, mais on a besoin de poursuivre dans cette direction. On a deux attaquants de classe mais on doit mieux les servir. Et on a besoin de retrouver ces deux-là dans la surface plus souvent. Si c’est le cas, on augmentera notre capacité à marquer.

Golovin et Sidibé espérés

Allez-vous titulariser Alexander Nübel ou lancer Radoslaw Majecki?

Radek a fait un super boulot la saison passée. Nous croyons en lui mais, aujourd’hui, changer de gardien n’a pas de sens. Alex a besoin de rythme et de jouer. Il sera donc le gardien n°1 demain. Il le mérite. C’est un bon portier, intelligent et un bon gars. Il le montrera dans le futur. Il a souvent concédé les buts en L1; à quatre ou cinq reprises, après des face-à-face. Ce serait donc difficile pour tout le monde. Il n’a pas eu beaucoup d’opportunités de montrer ses qualités et il a besoin du soutien de ses coéquipiers. Radek jouera les matchs de Coupe de France, comme j’ai déjà pu lui dire. L’Europa League est une compétition importante pour nous. Nous ne sommes pas là pour la jouer en disant: "On verra bien ce qui se passe, ça nous est égal." On veut aller le plus loin possible.

Pouvez-vous faire un point sur les blessés?

Golovin est de retour dans le groupe aujourd’hui. Il s’entraînera avec l’équipe. Sidibé essaiera aussi de faire toute la séance et on verra si c’est possible. Myron (Boadu) est malade et fiévreux depuis deux jours. Ce n’est pas la Covid mais il ne sera pas dans le groupe demain.