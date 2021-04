"Cette victoire est méritée": les réactions après le match AS Monaco-Dijon (3-0)

Les coachs asémiste et bourguignon, Niko Kovac et David Linarès, ainsi que l'attaquant monégasque Stevan Jovetic ont analysé la rencontre en conférence de presse d'après-match.

David Linarès (entraîneur de Dijon)

"Le record de douze défaites de rang en L1 (que Dijon partage désormais avec le CA Paris, premier club à avoir signé cette performance en 1933-34, NDLR)? Je ne pense pas que le groupe et le staff l'avaient dans la tête avant le match. Ce sont surtout les journalistes qui sont axés là-dessus. Nous, on voulait entrer sur le terrain et en sortir la tête haute. Sur ce match, on accepte la supériorité de Monaco, mais on aurait pu mieux faire sur certaines situations et leur poser plus de problèmes. Le doute s'est installé et ça se voit, à l'instar des erreurs et des occasions qu'on ne marque pas. Les penalties? Je n'ai pas revu les images, mais j'ai surtout des regrets parce qu'on peut ouvrir le score ou revenir à un partout. Il y a deux-trois situations où l'on est dans le flottement sur notre relance. On donne le bâton pour se faire battre alors que notre première période était cohérente dans l'utilisation des espaces et de la vitesse de nos attaquants."

Niko Kovac (entraîneur de Monaco)

"La première mi-temps a été très difficile. Dijon défendait vraiment bien avec un bloc solide. On a eu peu d'occasions mais, ensuite, cette victoire est méritée.

Wissam (Ben Yedder)? On va le laisser sur le banc puisqu'il marque chaque fois qu'il en sort (rire). Blague à part, j'ai essayé d'être juste. Je l'ai été avec Wissam et j'ai aussi besoin de l'être avec "Jove". Kevin était malade mais on a trois buteurs, c'est bien. Comment Wissam réagit ? Sur ce match, il était plus simple d'entrer en seconde période. S'il avait débuté, ça aurait été plus compliqué parce que c'était fermé. Le match était plus ouvert en seconde période et ça l'a aidé. Les équipes plongent un peu physiquement et il a pu profiter des espaces."

Stevan Jovetic (attaquant de Monaco)

"C'est toujours important de marquer. Je me sens très bien dans cette attaque. Je suis très heureux, j'ai de la continuité cette saison et c'est plus facile. On ne concède plus de buts aussi. On doit continuer. Je voulais tirer le second penalty, mais Wissam le voulait aussi après avoir raté le premier. Je lui ai laissé et je l'ai félicité. Avec Wissam, on peut jouer ensemble. On l'a déjà fait au FC Séville. Je suis en fin de contrat, mais cette qualification probable en Champions League me donne envie de rester."