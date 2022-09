"Cette victoire donne beaucoup de confiance..." L'entraîneur de Monaco Philippe Clement est ravi après la victoire de Monaco à Reims (3-0)

Oscar Garcia (entraîneur de Reims):

"L'arbitre a tué le match. Jouer 75 minutes à dix contre onze face à une équipe comme Monaco, c'est toujours compliqué. On a quand même montré un beau visage. On avait parlé aux joueurs avant le match pour qu'ils contrôlent leurs émotions, mais là, on nous fait payer quelque chose. Avec Philippe Clement, on a joué au football, mais l'arbitre assistant lui n'a pas dû beaucoup y jouer. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé le VAR sur ce rouge ? Je ne comprends pas et je suis désolé pour mes joueurs. L'arbitre a joué avec leur métier et leur travail aujourd'hui. Les arbitres ont tous les pouvoirs et on ne peut rien faire. Akliouche s'est jeté les crampons en avant et notre gardien a eu mal à la main. C'était plus dangereux que sur l'action du rouge. En France, tu ne peux pas parler avec les arbitres, sinon tu prends un carton. C'est à moi de m'adapter mais tout le monde m'appelle en Espagne. Personne ne comprend ce qu'il se passe."

Philippe Clement (entraîneur de Monaco):

"Il était très important de gagner. On était à la fin d'une longue série de matchs tous les trois jours (sept en trois semaines, NDLR) et on a joué à 13h, après un match européen contre Ferencvaros et un voyage jusqu'à Reims. C'est un peu bizarre pour moi. Mon équipe a manqué de fraîcheur mais s'imposer ici dans ces conditions donne beaucoup de confiance. Le retour au 4-4-2 ? C'est important de pouvoir jouer avec deux systèmes. Cela dépend des matchs. Est-ce que c'était mieux qu'en 3-4-3 ? Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. On avait fait aussi des bons matchs à trois derrière. J'ai choisi ce système après avoir vu les difficultés de Lyon et Lens ici. Je voulais trouver des espaces et c'était le moment de faire jouer Breel (Embolo) et Wissam (Ben Yedder) ensemble. Avec le retour de blessure de Boadu, c'était plus simple de prendre cette décision."

