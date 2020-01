Cette fois, l'AS Monaco n'a pas résisté face au PSG (1-4)

L'équipe de Moreno aurait pu marquer sur l'une de ses rares occasions en début de rencontre, mais la réussite n'était pas du côté de l'ASM.

Le PSG a maîtrisé le match et aurait pu faire basculer la rencontre plus franchement en sa faveur bien plus tôt si Benjamin Lecomte n'avait pas retardé l'échéance.

Les buts : Mbappé (24’, 90+2’), Neymar (45+2’) et Sarabia (73’) pour le PSG. Bakayoko (88') pour Monaco.