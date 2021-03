"Cette fois c'est pour nous": le défenseur de l'OGC Nice Hassane Kamara n'a pas peur de l'AS Monaco

Les deux victoires de suite contre Rennes et Nîmes ont fait du bien…

Oui, mais notre plus grand adversaire c’est nous. On a eu tendance à s’écrouler après des bons résultats. On doit garder la tête sur les épaules.

Avez-vous été vexé d’entendre votre coach dire que vous n’étiez pas une grande équipe ?

Non, on n’a pas à l’être. C’est un constat. Si on était une bonne équipe, on serait en haut au classement. Ce n’est pas le cas. Au contraire, ça nous pousse à en faire plus et mieux.

Le derby contre Monaco, un match toujours à part ?

Oui, en plus, ils nous ont battus deux fois cette saison, déjà. Ils sont en pleine bourre. On a coeur de passer ce tour. J’ai commencé à parler avec Axel (Disasi, son ancien coéquipier à Reims). Je lui ai dit que cette fois, c’était pour nous. Monaco n’est pas une équipe qui nous fait peur. On se concentre sur nous, on veut à tout prix faire un match plein.

Comment jugez-vous votre saison sur un plan personnel ?

J’ai connu des moments plus difficiles que d’autres. Je travaille beaucoup en vidéos, je sais ce que je dois faire pour progresser. Je suis un battant, c’est pour ça que je suis à l’OGC Nice.