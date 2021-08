"C'était un bon test pour nous": les réactions après la victoire de l'AS Monaco face au Sparta Prague

Niko Kovac (entraîneur de Monaco)

"La première marche est grimpée. Ce n’était pas un match facile, je suis très satisfait du résultat. On a eu un premier quart d’heure un peu compliqué, il faut se reposer pour enchaîner dès vendredi. On a besoin d’offrir du temps de jeu à tout l’effectif, pour Wissam (Ben Yedder), il a besoin de marquer, c’est un attaquant. Il a joué tout le match cette fois. Il a beaucoup couru, fait les efforts, je suis très content de son match."

"Nübel? Le terrain n’était pas très bon, il était difficile de jouer au sol, c’est pour ça qu’il fallait allonger. Je lui ai dit. Ce n’était pas uniquement la faute du gardien. On aime bien ressortir le ballon de derrière, mais ce n’était pas possible."

"Donetsk? On va d’abord préparer le match contre Lorient, ensuite celui contre le Chaktior. C’est une belle équipe, avec beaucoup de Brésiliens. Elle a battu deux fois le Real Madrid la saison dernière. C’est un adversaire redoutable, le favori, qui joue chaque année la Coupe d’Europe. On croit en nos chances, on a travaillé dur pour en être là. C’est un superbe challenge qui se présente. Mais, d’abord, il faut prendre des points à Lorient, on en a besoin."

Cesc Fabregas (milieu de Monaco)

"Le Sparta a joué un foot agressif, intense, physique, très intéressant. On aurait pu être puni en première période. C’était un bon test pour nous. La Ligue des champions, c’est ça, tout va plus vite. Je le dis souvent aux jeunes joueurs. Cette qualification vient valider ce qu’on a fait la saison dernière. Jouer la Ligue des champions, c’est un rêve. On doit travailler dur pour la disputer."

"Tchouaméni? Quand il est arrivé ici, je le connaissais car il m’a fait belle impression avec Bordeaux. Il a eu des premiers mois un peu difficiles. Il n’a cessé de s’améliorer. Il n’a que 21 ans, ce n’est que le début. Il a une très belle mentalité, il demande toujours des conseils. Il joue de plus en plus de l’avant. Il a pris confiance. C’est un garçon intelligent, ambitieux. S’il continue sur cette voie, il va vivre de grandes choses. Il y a de plus en plus de concurrence au milieu. Ce n’est que le début de la saison. Je suis un compétiteur, je travaille beaucoup pour jouer le plus de matchs possibles. Cette saison, on jouera tous les trois jours, il y a aura des opportunités de se montrer."

"Messi? Je suis un peu triste pour lui car il voulait rester à Barcelone. Cela va être dur de regarder le Barça sans Leo. C’est superbe pour la Ligue 1. Leo sera heureux en famille à Paris. Les coéquipiers me posent plein de questions sur lui, ils sont excités de le croiser. C’est incroyable de voir un tel joueur en France. Bien sûr que j’ai parlé avec lui, c’est un ami. C’est le plus grand compétiteur que j’ai croisé dans ma vie. Je sais qu’il donnera toujours tout pour Paris. Quand il a un challenge devant lui, il n’est jamais aussi fort. J’ai vraiment hâte d’affronter Paris cette saison."