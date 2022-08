C'était "Casper" dans les bois... les notes des niçois après leur défaite 3-0 contre l'OM

SCHMEICHEL 1 : un point pour avoir enfilé les gants et la tenue réglementaire. Pour le reste, ça ne mérite pas plus. Dans les airs comme sur les trois buts, le Danois est statique ou trop court, ça commence à faire beaucoup d’erreurs en 5 matchs.

LOTOMBA 2 : comme à Clermont, il ne met aucune pression sur son adversaire balle au pied, Tavares a eu tout le temps de s'appliquer sur sa frappe (37'). Balle au pied, c'est mou, mais c'est mou !

DANTE 2 : les 120 minutes de jeudi ont pesé dans les jambes du Brésilien, pas exempt de tout reproche non plus dans la relance. Il n'a toujours pas cadré une tête sur corner non plus.

VITI 2 : compliquée, très compliquée cette première pour l'Italien. Son équipe a pris le bouillon en 45 minutes et lui avec. Une tête placée sur corner pour témoigner de sa bonne lecture aérienne.

BARD 2 : une perte de balle à l'origine de l'ouverture du score olympienne (10') et un calvaire vécu face à Clauss en première période. Remplacé par Atal (58'), qui a forcé au fil du match en pensant qu’il pouvait tout faire tout seul.

ROSARIO 2 : son déchet technique est trop criant pour le jeu collectif prôné par Lucien Favre. Même dans l'impact, il n'a plus la même influence que la saison passée. Décevant.

BEKA BEKA 4 : remplacé par Thuram (58'), il a été parmi ceux qui ont montré de l'envie pendant une heure, et ils sont rares. De l'impact dans le duel, il a été moins en réussite dans l'orientation du jeu. Thuram a tenté d'apporter de la verticalité dans une équipe sans âme et sans idée.

PEPE 5 : s'il y en a un qui n'a rien à se reprocher, c'est bien lui. Il a fait des appels, percuté, joué en pointe à la sortie de Delort, qui lui a offert sa seule opportunité de frappe (60'). Il mérite aussi la moyenne rien que pour avoir signé à Nice dans ce contexte moribond.

ILIE 2 : il se crée l'opportunité de frappe en angle fermé (18'), pas le meilleur choix à faire. Il ne cadre pas non plus une meilleure situation avant la pause et n'a pas réussi grand-chose. Remplacé à la pause par Brahimi (note = 1). Qui ? On n’a vu personne, nous.

CLAUDE-MAURICE 2 : la deuxième titularisation de rang n'a pas été un succès loin de là. Il n'a rien réussi contrairement à la chance qui lui avait souri sur le but face au Maccabi. Remplacé par Ramsey (note = 2), pas plus en verve non plus. Il a fait son âge hier, dans la lenteur et l’à-peu-près.

DELORT 3 : pas une occasion pour tirer au but, du coup il a dû s’excentrer pour centrer ou servir Pépé, le seul joueur qui était assez proche de lui pour combiner. Le meilleur buteur de l’an passé est dans le dur lui aussi, et, ça, ce n’est jamais bon signe. Remplacé par Stengs (78’), un autre fantôme.