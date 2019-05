"C'est une soirée très difficile": les réactions après le match Nîmes-AS Monaco

>> LIRE AUSSI. Nîmes-AS Monaco (1-0): les notes des joueurs monégasques

Leonardo Jardim (coach de Monaco)

"Nous continuons notre route par rapport au maintien. On a perdu l'avantage que nous avions su gagner en mars mais, aujourd'hui, le maintien dépend encore seulement de nos résultats. Bien sûr que la victoire a besoin de revenir. On va jouer un match capital contre Amiens (samedi prochain 20h, ndlr). La colère des supporters en fin de match (certains ont tenté de pénétrer sur le terrain)? On a besoin d'être tous ensemble. Rien n'est fini. On est là depuis cinq ans et il faut qu'on soit ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir ce soir (lire ce samedi, ndlr). Depuis que je suis revenu, je sais que l'objectif du maintien est difficile. On a quand même eu les occasions les plus dangereuses. Les joueurs ont eu la bonne attitude, ils ont essayé de démontrer des choses, de gagner les duels etc... "

Falcao

"C'est une soirée très difficile. On a cherché l'égalisation tout le match mais ça n'a pas été possible. Dans notre situation, on ne peut pas donner des buts. Il ne peut pas y avoir des moments de déconcentration, parce qu'on le paie cher. Maintenant, il va falloir se battre 90 minutes contre Amiens."

Bernard Blaquart (coach de Nîmes)

"C'était un match âpre, tendu et difficile. C'est normal quand une équipe joue son maintien. On aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Ils ont eu quelques situations, on n'a pas concédé énormément de situations de buts. Est-ce que je suis surpris par le visage de Monaco? Je suis surtout étonné par celui de mon équipe. Pour l'ASM, c'est une saison difficile depuis le départ. Tous ceux qui ont mal commencé la saison ont beaucoup de mal à redresser la barre. Mais retrouver Monaco là, c'est inimaginable, incompréhensible, mais c'est le charme du foot."