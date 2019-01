"C'est une expression de la rue": Thierry Henry regrette ses insultes à l'encontre d'un joueur de Strasbourg

Ce samedi matin à La Turbie, Henry a expliqué regretter cette réaction.

"C'était une expression de la rue. Vous ne voyez pas tout ce qu'il se passe du banc. Quand le quatrième arbitre signale plusieurs fautes et que l'arbitre central l'ignore, à un moment c'est fatiguant. Je le fais en anglais parfois, mais c'est une réaction plus qu'autre chose. Mais oui, je regrette, je n'aurais pas dû le faire. Après, je suis humain, il y a eu une accumulations de faits et c'est parti".

