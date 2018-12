"C'est une défaite difficile à expliquer": les réactions après le match AS Monaco-Montpellier

>> LIRE AUSSI. AS Monaco-Montpellier (1-2): les notes des joueurs monégasques

Thierry Henry

"On a livré une bonne heure de jeu mais physiquement, c'est devenu compliqué. On aurait pu se mettre à l’abris à maintes reprises en première mi-temps, on n’a pas fait les bons choix, comme sur cette action où on doit tirer dans le but vide. Montpellier est bien revenu et l'emporte finalement. On fait une bonne première mi-temps mais ça ne nous donne rien sur le plan comptable. On n’a pas su gérer les centres et on prend ce deuxième but sur une erreur individuelle et celle-là, elle nous coûte.

On a produit du jeu pendant longtemps, en partant de derrière, entre les lignes, mais j’ai senti la peur de gagner et quand elle s’empare de vous, c’est difficile. On va encore positiver mais on a perdu. Quand Pelé rentre, on reculait déjà, j’essaie de rétablir le milieu pour arrêter d'être base. Physiquement, on a eu un coup de moins bien comme à Madrid. On doit aller chercher un résultat à Amiens maintenant. Ce qu’on peut espérer d'ici là? Récupérer. Physiquement surtout, vous comprenez pourquoi on a fait tourner à Madrid. Notre mauvaise dernière demi-heure, c’est physique pour moi".

Nacer Chadli

"On a eu la maîtrise du jeu, malheureusement en dix minutes on a concédé deux buts. Montpellier nous a empêché de jouer en seconde période, on a commencé à freiner un petit peu. C'est un match que l'on ne doit pas perdre. Cela fait un petit moment qu'on est dans une situation délicate, on a de nouveau un match mardi à Amiens, il faut vite basculer dessus."

Diego Benaglio

"C'est très dur, c'est une défaite difficile à expliquer. On a bien joué pendant une heure, c'est dur d'analyser le score final. Si on marque le deuxième but, peut-être que c'est plié. Je ne sais pas si on a reculé pour des raisons physiques après la pause mais je note surtout qu'en jouant bien pendant une grosse mi temps, on ne prend aucun point.

Une défaite, ça fait toujours mal, surtout dans notre situation. Il faut garder notre première période en tête, travailler sur ça et tout faire pour renverser la tendance. Je ne sais pas ce que veut faire Jemerson sur le deuxième but, c'est toujours facile de parler après les matches et ce n'est pas la première fois qu'on n'est pas attentif mais on doit rester ensemble et ne regarder ce sur le collègue n'a pas bien fait. On doit s'entraider"