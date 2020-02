"C’est une belle victoire": les réactions après le match Amiens-AS Monaco (1-2)

Robert Moreno (entraîneur asm)

"Je suis très content. D’abord pour les supporters qui viennent nous voir. C’est incroyable d’avoir autant de monde. C’est très important. Je suis heureux pour eux. Nous avons dû faire quelques changements tactiques pour attaquer car Amiens pressait très bien. On a fait quelques erreurs en première période. Nous sommes encore une équipe en construction. Ça fait un mois que je suis ici. On a eu peu de temps pour travailler car on a joué tous les trois jours."

Oleg Petrov (vice-président directeur général asm)

"Je suis très content du résultat mais le problème entre le VAR et Monaco continue (penalty oublié sur Slimani). Quelque chose doit être fait. Je réfléchis à ce que je dois faire, c’est peut-être une coïncidence mais ce n’est pas résolu et j’espère vraiment qu’on va être traité justement au prochain match."

Adrien Silva (milieu asm)

"C’est toujours très positif de finir un match comme ça. On a bien savouré. C’est une belle victoire. La réussite de Slimani et Ben Yedder est un vrai plus. Ça nous donne de la confiance même si on ne doit pas dépendre de deux joueurs. On a prouvé qu’on avait du caractère. On a montré qu’on avait l’envie de grimper au classement. On a beaucoup de choses à améliorer mais on est sur le bon chemin".