C'est officiel, Niko Kovac est le nouvel entraîneur de l'AS Monaco

L'ancien milieu de terrain (plus de 80 sélections avec la Croatie), libre depuis son renvoi du Bayern Munich en octobre, a signé un contrat de trois ans, plus une en option, et devrait mener son premier entraînement demain matin à La Turbie.

Comme ce fut le cas depuis son premier poste en 2013, Niko Kovac sera épaulé par son frère, Robert, en tant qu'adjoint.

Trois autres personnes devraient venir garnir le staff technique dont un entraîneur des gardiens. L'ASM devrait jouer un match amical, mercredi, face au Standard de Liège. De quoi voir les débuts officiels du coach passé par Francfort et le Bayern.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Niko Kovac au Club. Cette saison, s’ouvre un nouveau chapitre pour l’AS Monaco, avec une orientation sportive affirmée et alignée sur les objectifs du club. Cette direction sera incarnée, au poste d’entraîneur, par Niko. Niko est reconnu pour son travail en sélection comme en club, dans la progression de jeunes talents, la gestion de joueurs confirmés et la capacité à obtenir de très bons résultats. Je suis convaincu que son expérience et sa personnalité seront des atouts importants pour nous aider à atteindre nos objectifs", a détaillé Oleg Petrov, le vice-président du club.

De son côté, le directeur sportif Paul Mitchell, grand artisan de la venue de Kovac, s'est félicité de cette arrivée également.

"Niko a une grande expérience du plus haut niveau en tant qu’ancien joueur et entraîneur. Il a démontré ses capacités à gagner avec le Bayern Munich, l’un des plus grands clubs au monde, mais aussi avec Francfort, qui était alors dans un processus de reconstruction. Niko a largement contribué à faire de Francfort une des équipes les plus performantes en Allemagne, amenant le club en finale de la Coupe deux années consécutives et en le quittant après l’avoir qualifié en Coupe d’Europe.

Sur son CV figure également le très bon travail réalisé avec la sélection croate, avec une qualification à la Coupe du Monde. Son énergie, sa façon de travailler et sa vision du jeu en font l’entraîneur dont le Club a besoin pour affirmer ses ambitions et construire de solides fondations pour lui permettre d’atteindre un succès durable. Bienvenue Niko!"