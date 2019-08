C'est officiel: Islam Slimani prêté à l'AS Monaco

L'attaquant algérien est la quatrième recrue offensive du mercato après les signatures de Gelson Martins, Wissam Ben Yedder et Henry Onyekuru.

"C’est un attaquant puissant et un buteur qui a démontré ses qualités dans le championnat portugais et anglais notamment, mais aussi dans les compétitions internationales", se félicitait Oleg Petrov Vice-président directeur général de l'ASM dans un communiqué.

"Islam va renforcer notre potentiel offensif et saura également mettre son expérience au profit du groupe et des plus jeunes."