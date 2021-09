"C'est l'ASM qu'on aime voir", Niko Kovac satisfait de la victoire de ses joueurs à Clermont

Niko Kovac (entraîneur de Monaco) :

"En première période, je n'étais pas content de l'attitude et de l'état d'esprit. Clermont a eu trop d'opportunités. C'est une bonne équipe et si vous lui laissez trop d'espaces, elle va les utiliser. Nous avons été chanceux, mais on est restés dans le match. On a réussi à égaliser sur une action qu'on a l'habitude de créer et c'était mieux en seconde période. On a aussi eu des opportunités dans ce match et les remplaçants ont été très bons. C'est ce dont nous avions besoin. C'est l'ASM qu'on aime voir, celle de l'année dernière avec des "finisseurs" influents. C'est vrai qu'en ce moment les détails sont davantage en notre faveur. Pourquoi j'ai remplacé Fofana aussi vite (37') ? Je n'étais pas satisfait de son entame. Ce n'était pas assez. Il fallait ouvrir un peu plus le jeu. C'est dans cette zone, comme aux échecs, que vous dictez le jeu. J'ai parlé avec Youssouf après le match et il a compris ma décision. Il montrera son vrai visage au prochain match, il n'y a pas de problème. Et puis Eliot (Matazo) attendait sa chance. Il aurait pu me dire : "Coach, pourquoi vous ne changez pas ?" Sofiane (Diop) a fait un super match aussi. Il est en concurrence avec Golovin. C'est très positif. Il faut qu'il continue comme ça, même si son carton jaune n'était pas nécessaire. Les tensions au coup de sifflet final ? Ce n'était que des émotions, du football. C''est parti d'une touche. J'ai vu que le Clermontois a touché la balle en dernier et j'ai donc gagné mon pari avec Johan Gastien qui prétendait le contraire (sourire). Je suis heureux de voir autant de supporters dans le parcage visiteurs. Ils nous supportent et les joueurs peuvent célébrer avec eux les victoires. C'est différent au Louis."

Pascal Gastien (entraîneur de Clermont) :

"Est-ce qu'il y avait penalty sur Berthomier ? Jason m'a dit qu'il avait été touché, mais je n'ai pas revu l'action et le VAR n'a fonctionné que lors des vingt dernières minutes. L'arbitre n'y est pour rien. Il n'avait pas de retour dans son oreillette à un moment. Je retiens le contenu, on a été dans la lignée de ce qu'on est capables de faire, de ce qu'on avait réalisé contre Metz et Brest. On a fait un gros match au niveau du jeu. On s'est bien sorti de leur pressing. On a fait une grosse entame parce que quand Monaco s'installe, cette équipe est capable de mettre n'importe qui en difficulté. C'est une grosse performance. Les occasions en première période, c'est le regret aujourd'hui. On doit faire le break. On en a encore en seconde période. C'est le réalisme qui fait toute la différence aujourd'hui. Il ne fallait rien leur laisser et ils ont profité de nos petites erreurs."

Eliot Matazo (milieu de Monaco) :

"Rentrer comme ça en première période, c'était atypique. J'ai essayé de me mettre directement dans le match. Je devais bloquer la ligne de passe vers Bayo. Est-ce qu'on est lancés ? Il y a du mieux mais on est conscients que ce n'est pas encore l'ASM de l'année dernière. On y travaille mais il manque l'alchimie qu'on avait, cette capacité à être bien compacts et à faire les efforts les uns pour les autres."