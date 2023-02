Ces objets collectors de l'AS Monaco sont vendus aux enchères pour aider les enfants atteints de cancers pédiatriques

L’AS Monaco a signé un nouveau partenariat avec le "leader des plateformes d’enchères en ligne pour l’achat et la vente d’objets spéciaux et de collection", Catawiki. "Nous sommes heureux d’accueillir Catawiki dans la famille des partenaires de l’AS Monaco. Grâce à cette collaboration, nous allons donner à tous nos supporters l’opportunité de s’offrir des pièces de collection uniques et des produits exclusifs en lien avec le club", affirme Adrien Zannettacci, directeur Sponsoring de l’AS Monaco.

Le but de la collaboration est de permettre aux supporters du club de participer régulièrement à des ventes aux enchères en ligne de pièces uniques issues de ses matchs et pour la plupart portées et signées par les joueurs. Les amoureux des Rouge & Blanc pourront ainsi acquérir des objets collector, et conserver un souvenir matériel de certaines des rencontres les plus mémorables des joueurs de la Principauté.

Une vente exceptionnelle dès maintenant

Pour marquer comme il se doit le début de cette collaboration, les deux partenaires ont décidé de lancer, le 22 février, une vente aux enchères des maillots des 11 joueurs monégasques qui ont débuté le match victorieux face au Paris Saint-Germain (3-1), le 11 février dernier.

Le lot est notamment composé d’un maillot du club dédicacé par toute l’équipe, un ballon de football dédicacé et des équipements d’entraînement signés aussi par l’équipe mais également d’une visite privée exclusive du Centre de Performance.

L’intégralité de la somme récoltée sera reversée à la Fondation Flavien, organisation monégasque engagée dans la lutte contre les cancers pédiatriques dont l’action avait été mise en lumière au stade lors de la venue du PSG.

D’autres ventes aux enchères seront organisées d’ici la fin du championnat, et la saison prochaine. Pas d’inquiétude pour les fans, en plus de cette initiative, les joueurs pourront quand même continuer d’échanger ou d’offrir leurs maillots aux supporters à la fin des rencontres.

Déjà de nombreux partenaires

Le leader des plateformes d’enchères en ligne n’en est pas à son premier partenariat dans le monde du sport international. L’équipe cycliste Team Jumbo Visma, avec laquelle des vélos uniques utilisés lors du Tour de France 2022 ont été mis aux enchères l’année dernière, la cycliste néerlandaise Amy Pieters, ou bien encore le marathonien le plus rapide du monde, Eliud Kipchoge, pour une collection dédiée à sa passion pour le sport, ce sont également associés à eux.

Pour Geneviève Tearle, vice-présidente des Objets de collection chez Catawiki, "ce partenariat revêt une importance stratégique pour Catawiki car il répond à la demande croissante de souvenirs sportifs que nous avons constatée sur notre plateforme ces dernières années; rien que l’année dernière, la catégorie a augmenté de plus de 25% au niveau mondial".