Une explosion lors de l’Euro 2017 remporté à domicile, puis un transfert au Barça dans la foulée. Lieke Martens n’est pas du genre à traîner en route.

La Batave a connu une ascension fulgurante. Et elle devrait encore être à son avantage sur les pelouses de l’Hexagone.

Passée à côté de la dernière finale de la Ligue des champions perdue (4-1) face à Lyon, elle aborde ce Mondial avec un goût de revanche.

Positionnée côté gauche, technique et percutante, la meilleure joueuse UEFA 2017, 26 ans, adore éliminer et rentrer sur son pied droit. Son talent lui attire les convoitises de Lyon. Attention à sa belle complicité avec Miedema et van de Sanden.

Lucy Bronze