Ces 30 petites et grandes histoires qui ont marqué le parcours de Mario Balotelli à l'OGC Nice

30 septembre 2018: inquiétude dans les médias

Au lendemain de la défaite du Gym face au PSG, Nice-Matin se fend d'une critique inquiète (et assassine) à propos de l'attaquant italien : "Non seulement Balotelli n'est pas bon, mais sa nonchalance, ses mots durs et ses gestes d'agacement nuisent au collectif. Les maux durent et inquiètent. Il faudra bien que le discours se durcisse aussi."

Le 1er octobre, le capitaine de l'OGCN, Dante, s'exprime sur le plateau du CFC sur la méforme de son coéquipier: "Mario est triste par rapport à ce qui se passe (en ce moment). Il y a aussi le mercato, durant lequel il ne savait pas quoi faire".

Rien de rassurant.