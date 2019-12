"Certains n’ont pas démontré réellement l’envie de jouer à l’AS Monaco": Jardim remonté après la défaite contre Lille

Comment expliquez le manque de caractère de votre équipe ?

On a fait beaucoup d’erreurs défensives, sur les trois buts, on fait des passes ratées et on met Lille en position de marquer. Je n’ai pas vu les joueurs démontrer une folle envie, pas tout le monde en tout cas. On a tous vu le match, certains n’ont pas démontré réellement l’envie de jouer à l’AS Monaco. Rater des choses à ce niveau professionnel et presque donner des buts à l’adversaire, ce n’est pas acceptable. Pour jouer à ce niveau, on a besoin de rigueur, de professionnalisme. Avoir de la valeur c’est bien, démontrer sa valeur c’est autre chose.

Le public a appelé à plusieurs reprises à votre démission.

Je comprends le public, il aime son club, il aime le beau jeu, on a eu des bons résultats récemment, il demande plus. Ils veulent gagner les matches, c’est normal. Mais le staff a aussi envie de gagner. Les joueurs aussi.

Votre message passe-t-il toujours ?

L’exemple n’est pas ce match, les trois derniers matches on était plus compact. L’entraîneur est toujours en danger, c’est ça le football. J’ai l’habitude de travailler, avec la même ambition, dans toutes les conditions.

Avez-vous eu la sensation, quelque part, que les joueurs demandaient votre tête avec ce non-match ? Vous sentez-vous en danger ?

Ce n’est pas une question pour moi, je n’ai pas changé. L’important c’est de respecter le club. Samedi, il y aura un match contre Lille, dans une autre compétition, il faudra montrer un autre visage et l’équipe sera différente.