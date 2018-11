"Cela ne pouvait pas venir du jour au lendemain": les réactions après le match Caen-AS Monaco

Thierry Henry (manager de l'AS Monaco): "Je suis content car on avait besoin de ça. Les joueurs sont allés chercher cette victoire. Est-ce que c'est le début de quelque chose ? On verra bien le prochain match. Mais il ne faut pas s’enflammer. Il fallait venir gagner ici et on l'a fait. Le groupe est récompensé pour le travail qui a été fourni depuis un petit moment maintenant. Ça ne pouvait pas venir du jour au lendemain. Aujourd'hui rien ne change, on est toujours à la même place (19e). Gardons les pieds sur terre."

Ronaël Pierre-Gabriel (milieu de l'AS Monaco): "Cette victoire nous fait du bien. On s'est battu jusqu'au bout même si à la fin on s'est fait peur. Quand il y a l'arbitrage vidéo, on se regarde tous... on a peur. Mais la vidéo ne ment jamais. Sur le plan personnel, j'ai été blessé longtemps. ça fait du bien de retrouver du temps de jeu. cette victoire va nous donner de la confiance pour la suite."