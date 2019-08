Ce qu'il faut savoir sur l'AS Monaco avant le début du championnat

L'AS Monaco débute sa saison ce vendredi contre Lyon.

L'ambition, le onze-type, les recrues, l'avis de Jardim...

On fait le point avant l'entame du championnat.

L'ambition

Les dirigeants monégasques espèrent le Top 3 après la précédente saison ratée terminée à une piteuse 17e place.

Un objectif qui semble, à première vue, difficile à atteindre d'autant plus que l'effectif a peu bougé pour l'instant et que Falcao, le buteur et capitaine, a annoncé lui-même qu'il était sur le départ.

Les matchs amicaux ont laissé apparaître une certaine solidité défensive mais le secteur offensif est en chantier.

Il faudra néanmoins attendre les premiers matchs et la fin du mercato début septembre pour se faire une idée plus précise des ambitions du club de la Principauté.

le onze-type

Lecomte - Aguilar, Glik, Badiashile, Ballo-Touré - Golovin, Jemerson, Fabregas - Gelson Martins, Falcao (ou Foster), Rony Lopes.