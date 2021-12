Ce qu'il faut savoir avant Rennes-OGC Nice ce dimanche après-midi

C’est donc le moment souhaité pour relancer leur histoire commune et de remettre l’OGC Nice dans le sens de la marche avant un 32 e de finale de Coupe de France à Cholet et la réception de Lens, à l’Allianz Riviera, pour la dernière de l’année.

Il y a aussi Martin Terrier, qui marque à chaque fois qu’il tire en ce moment, et Gaëtan Laborde, qui claque comme il l’a toujours fait avec Montpellier, même sans Andy Delort. A Nice, les attaquants ne sont, eux, pas à la fête en ce moment. Amine Gouiri a passé plus de la moitié des deux derniers matchs sur le banc des remplaçants, ce qui était une erreur comme l’a reconnu Christophe Galtier. Quant à Kasper Dolberg, il reste une énigme à 20 millions d’euros, avec un dernier but datant de septembre, à Nantes, et une influence dans le jeu qu’il faut analyser à la loupe.

Avec ce qu’il a montré en début de saison, c’est un objectif tout à fait dans ses cordes mais, depuis un peu plus d’un mois, l’OGC Nice a vu s’évaporer tout ce qui avait sa force, malgré un nul au Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain. Pour garder le contact avec ceux qui se disputeront le titre de vice-champion de France, il faudra d’abord résister à cette équipe rennaise, qui n’a perdu qu’un seul match sur les dix derniers qu’il a disputés en L1 et qui possède en la personne de Lovro Majer, acheté douze millions d’euros au Dinamo Zagreb, un joueur différent, esthète de la passe, qui n’a besoin de rien pour inventer des espaces.

Christophe Galtier en a dit beaucoup de bien mais à l’heure de retrouver Bruno Genesio, qu’il connaît depuis leur époque commune à Lyon (2007-2008) et qui a fait de Rennes la plus belle équipe de Ligue 1, l’entraîneur niçois a une féroce envie de lui jouer un mauvais tour. Comme ce fut le cas face à tous les « gros » que le Gym a affrontés depuis le début de saison. Or, ce sera tout sauf une partie de plaisir, cet après-midi, sur la pelouse du Roazhon Park qui fera le plein, lui, comme à chaque fois que les Rennais, brillants deuxièmes, jouent à la maison.

COMPOS PROBABLES

Lemina: "Franc et honnête"

Cadre du vestiaire, Mario Lemina a eu un discours mobilisateur avant Rennes. Mario, vous étiez très en colère après Strasbourg...

Oui, on ne peut pas se permettre d’avoir ce genre de résultat à domicile (défaite 3-0). On a beaucoup parlé après le match. C’est toujours important de se dire les choses, d’être franc et honnête.

Que s’est-il dit dans le vestiaire?

Il faut se remobiliser et se rappeler de ce qu’on a bien fait auparavant. On ne doit pas douter de nos qualités. On a été très bons pendant 7-8 matchs. Tout le monde travaille mais je pense qu’il y a eu un petit relâchement. On était dans un petit confort. Il faut justement retrouver cette envie d’écraser et de vouloir avoir la mainmise sur nos matchs. On a parlé d’un peu tout ça.

Comment était le coach?

Il n’était pas en colère, personne ne l’était d’ailleurs. On n’est pas non plus à la dérive. On est juste dans une mauvaise passe.

Vous allez affronter une équipe rennaise en pleine bourre...

On mettra un plan de jeu en place pour pouvoir les contrer parce que c’est une très belle équipe. Je crois en mon groupe.

Sur le plan personnel, comment avez-vous digéré l’épisode du cambriolage violent à votre domicile, en octobre, alors que vous étiez en sélection du Gabon?

C’est un peu délicat comme sujet. Mais c’est vrai que cela a été un moment difficile pour moi. Je ne peux pas le nier. Je tiens à mon équipe, c’est comme ma famille. Je me devais d’être là pour l’aider.

Walter Benitez vient d’être naturalisé Français. Vous l’imaginez un jour en équipe de France?

J’admire beaucoup ce qu’il fait au quotidien. C’est un grand professionnel. Si ça doit arriver, je serai le plus content et le plus heureux pour lui.