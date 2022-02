Ce qu'il faut savoir avant le match entre Bordeaux et l'AS Monaco ce dimanche

Tenus en échec par les Merlus dimanche dernier, les Monégasques ont axé leur semaine de travail sur les différents moyens de déstabiliser des blocs bas. Philippe Clement n’était pas foncièrement mécontent de la performance de ses hommes "qui ont tout donné pour l’emporter contre un adversaire qui a survécu à ce match et pas plus que ça". Mais le Belge a reconnu aussi que Monaco a perdu deux points et "devra faire beaucoup de choses mieux, même si tout ne peut pas être négatif vu les occasions qu’on s’est créées et les buts qu’on a marqués contre Lens, Montpellier, Lyon ou Amiens".

Guion rebat les cartes

L’heure n’est donc pas à la complète remise en question mais à une somme de petits ajustements pour un coach qui s’est voulu philosophe: "Notre histoire est comme un livre et chaque jour est une nouvelle page. Il y a encore beaucoup de choses à écrire pour construire une équipe capable de changer de système en cours de match et prête à répondre au défi de nos adversaires."

Que proposera Bordeaux cet après-midi? L’arrivée cette semaine de l’ancien de Reims David Guion a brouillé un peu les pistes et ramené plusieurs inconnues à l’équation. "Je ne sais pas comment va jouer notre adversaire, mais nous, nous jouerons pour marquer des buts, comme d’habitude. J’ai entendu dire que le nouveau coach avait la réputation de bien organiser ses équipes, mais nous nous concentrons sur nous-mêmes", explique Philippe Clement. Pire défense du championnat sous Vladimir Petkovic, et de loin, avec 61 buts encaissés depuis le début de la saison (soit 15 de plus que Metz, 19e dans ce secteur), la lanterne rouge de L1 aura tout intérêt à fermer les vannes contre Monaco, qui l’avait battue 3-0 à l’aller et lui a mis 10 buts sur leurs trois dernières confrontations sans en prendre aucun.

Mars attaque

Sur le papier, l’ASM part donc largement favorite, mais elle devra se méfier de l’instinct de survie de Bordeaux, un club historique qui à force de toucher le fond va forcément finir par rebondir, mais aussi de son attaquant sud-coréen Hwang Ui-jo, diablement efficace en ce moment.

Si la rencontre est plus un "bonus" qu’autre chose pour les Girondins qui joueront plutôt leur maintien dans les confrontations directes avec les équipes du bas de tableau, Monaco est presque dans l’obligation de faire le plein de points cet après-midi et contre Reims dimanche prochain. Histoire de recoller un peu au wagon de tête mais aussi de basculer dans les bonnes conditions sur un mois de mars périlleux, où les Rouge et Blanc affronteront en L1 Marseille, Strasbourg et Paris en plus de devoir négocier une demi-finale de Coupe de France et un huitième de Ligue Europa.

Il sera alors l’heure de faire les premiers comptes. Ceux de l’espoir ou du désespoir.

LES COMPOS PROBABLES