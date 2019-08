Ce qu’il faut retenir de la présentation des recrues de l’AS Monaco

Oleg Petrov, vice-président de l’ASM

"Nous sommes concentrés sur plusieurs facteurs pour ce mercato : des résultats sportifs, un esprit combattif de nos recrues, leur force mentale et leur détermination. Nous cherchons un numéro 6, oui, mais je ne souhaite pas mentionner de noms précis.

C’est un poste particulier et ce n’est pas facile de trouver le joueur parfait. J’aurai aimé aller plus vite durant ce mercato mais il y a beaucoup de joueurs et de facteurs à prendre en compte. Pour le moment, l’équipe n’est pas encore complète, nous travaillons à cela, c’est vrai que certains recrutements ont été un peu longs, les joueurs n’ont pas réussi à s’entraîner ensemble sur la durée pour le moment, c’est ce qui peut expliquer nos débuts difficiles.

Je vois pourtant beaucoup de motivation et d’envie de bien faire, notamment de la part de nos recrues. Il était important de faire un recrutement offensif car on a besoin de marquer plus de buts, avec Ben Yedder, Onyekuru et Slimani, nous avons ajouté des profils différents.

Notre idée est de joueur avec deux attaquants cette saison, c’est pour ça que nous cherchons à garder Falcao. J’espère qu'il va rester au club, c’est un grand joueur important pour nous. Je ne crois pas que la situation puisse se détériorer s’il était amené à rester avec nous, il y a une grande histoire entre lui et le club.

C’est un attaquant qui est encore au top de sa forme et c’est un très grand professionnel, ambitieux. Offensivement, notre mercato est terminé puisqu’on nous allons récupérer Pietro Pellegri également. Nous avons beaucoup d’options offensives."

Ruben Aguilar, latéral droit en provenance de Montpellier

"Le groupe vit bien malgré des résultats négatifs. Je n’ai en aucun cas senti une atmosphère pesante. Il faut nous laisser un peu de temps, qu’on apprenne à se connaître et que l’on joue suffisamment ensemble pour progresser en tant qu’équipe.

L’équipe de France est dans la tête de chaque joueur, j’espère que si tout se passe bien, je recevrai une pré-convocation. J’ai été formé en 4-4-2 ou 4-3-3 mais à Montpellier on évoluait en 3-5-2, à moi de retrouver mes repères dans ce système-là, c’est mon poste de référence."

Benjamin Lecomte, gardien de but en provenance de Montpellier : "Monaco est une très belle étape, j’espérais toucher un club de ce standing et cela coïncide, en termes d’ambition et exposition, à ce que j’aspire notamment avec l'équipe de France. Mon début de saison n’est pas ce que j’espérais et des erreurs, dans le football, ça arrive. On est en construction, que ce soit les anciens ou les nouvelles recrues. Tout le monde pense que Monaco va refaire une mauvaise saison à cause de nos débuts mais je suis confiant. Laissez-nous travailler. On n’arrive pas encore à tout faire tous ensemble car on est, aussi, dans l’urgence d’avoir des résultats très rapidement. On est encore en rodage physique alors jouer deux matches à un de moins pendant près d’une heure, ce n’est pas simple. Pour le moment, on n’a rien pour nous. En travaillant, tout ira mieux après".

Wissam Ben Yedder en provenance du FC Séville

"Ce n’était pas facile de quitter Séville, j’ai vécu de grands moments en Espagne. J’ai beaucoup échangé sur le projet avec Oleg Petrov pour ramener Monaco en haut du classement. Mon choix a vite été fait. Je serai content que Falcao reste, c’est un joueur extraordinaire. En revenant en France, j’ai beaucoup appris en Liga mais je dois continuer à progresser. On sait que Monaco est un grand club mais c’est une équipe qui a accompli de grandes choses depuis 5 ans, l’année dernière était une anomalie, à nous de le démontrer. J’ai échangé avec Didier Deschamps avant de signer ici car il connaît le club".

Islam Slimani, prêté par Leicester City

"Être champion d’Afrique avec l'Algérie à la CAN cet été a changé beaucoup de choses. Je sors de deux saisons avec beaucoup de blessures mais je peux apporter beaucoup de choses à cette équipe, ainsi que mon expérience. C’est important de connaître Jardim (il a été son entraîneur au Sporting CP), il me connaît, c’est pour ça qu’il a fait appel à mes services".

Henry Onyekuru en provenance d'Everton

"Je suis très heureux de rejoindre un grand club qui se veut ambitieux en retrouvant la Ligue des champions. Je suis un jeune joueur avec beaucoup d’ambition".