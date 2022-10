Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Philippe Clement avant Monaco - Trabzonspor

Une revanche à prendre après le revers contre Ferencvaros

"J’avais parlé à mes joueurs après ce match. La première mi-temps n’était pas bonne, pas suffisante pour nos qualités. En deuxième, c'était mieux mais ils ont marqué sur une transition au moment où on dominait. Cette fois, on veut jouer 90 minutes avec nos qualités."

L'adversaire

"Trabzonspor est une équipe expérimentée, avec des internationaux confirmés. Il y a des joueurs comme Hamsik qui ont 135 matchs en sélection. Je le vois un peu comme un match entre leur expérience et nos jeunes lions".

Le classement

"Ce n'est pas un tournant. On ne doit pas regarder les autres, on doit prouver nos qualités sur le terrain, jouer avec notre tempo. Il y a peu de différences entre nos quatre équipes. Les précédents matchs l’ont montré. C’est à nous de prouver qu’à la fin des six journées, on est les meilleurs. Mais bien sûr, cette victoire peut changer beaucoup de choses au classement."

La concurrence

"Dans un club comme le nôtre avec des ambitions, c’est important que les postes soient doublés. Jusqu’à maintenant, tous les joueurs ont joué. Il y a seulement deux jeunes, Okou et Lemarechal, qui n’ont pas pris de minutes. On est au début d’une saison. Il y a encore énormément de matchs. Nous avons besoin de cette concurrence."

La belle victoire contre Nantes

"Je suis toujours ambitieux. Je veux qu’on soit meilleur chaque jour. J’étais content de ce match contre Nantes. Je veux la même chose mais avec encore plus d’automatismes, avec plus d’occasions pour nous, moins pour l’adversaire. Nantes, ce n'est pas Trabzonspor. Chaque match a son histoire. Je veux voir une équipe ambitieuse, qui n'arrête jamais de mettre de l'énergie pendant le match, qui n’a pas peur de faire des erreurs. Si on fait ça pendant 60 matchs, sur tous les tableaux, c’est certain qu’on aura une belle saison."