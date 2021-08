Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Niko Kovac et Aurélien Tchouaméni avant AS Monaco - Shakhtar Donetsk

L'adversaire

Niko Kovac

"Le Shakhtar est l'adversaire le plus difficile de ces barrages. Ils se sont qualifiés 13 fois en phase de poules de la Ligue des Champions sur les 15 dernières années. L'an passé, ils ont battu deux fois le Real Madrid. C'est une équipe de grande qualité avec beaucoup de joueurs brésiliens talentueux. Ils ont un nouveau coach italien (Roberto de Zerbi) qui développe un joli football. C'est beau à regarder. Le Shakhtar va jouer à quatre derrière. C'est une équipe qui ne va pas nous attendre, qui va attaquer. Cela peut nous permettre à nous aussi de développer notre jeu. Bien sûr, ils sont favoris, mais ce n'est pas perdu d'avance. On veut se qualifier, on a travaillé dur la saison dernière, c’est une finale en deux matchs. On est très bien préparés."

Le turnover

Niko Kovac

"Les changements contre Lorient ? C’était prévu parce que Benoit (Badiashile) a joué beaucoup de matchs et Wissam (Ben Yedder) est revenu plus tard de l’Euro. Mais demain (lire ce mardi), ils vont débuter, c'est clair, car ce sont des joueurs très importants pour nous. On a un bon effectif avec une belle densité. En tant que coach, j’aime faire tourner et donner l’opportunité à tout le monde de jouer. Lors des premiers matchs de championnat, on n’a pas eu les résultats qu’on espérait. Mais toutes les rencontres sont importantes. Celle de demain l'est bien sûr aussi."

L'enjeu

Aurélien Tchouaméni

"Notre premier objectif est bien sûr de nous qualifier pour la Ligue des Champions. On est des compétiteurs, on va tout donner pour atteindre la plus prestigieuse des compétitions. Mais cela ne sera pas une déception si on va en Ligue Europa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l’année dernière l’objectif était de ramener Monaco à sa place. On ne parlait pas de Ligue des Champions mais de place européenne."