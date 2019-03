Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Leonardo Jardim

La trêve

"On a bossé en effectif réduit, c’était forcément différent. On a surtout travaillé sur la condition physique et fait de la préparation individuelle. On a repris les séances collectives depuis 48 heures et on a commencé à une mise en place pour Caen. Les matches après la trêve sont toujours particuliers, surtout contre une équipe en difficulté. Comme on dit, c’est un match à 6 points, il faut rester concentré, avec la bonne attitude, oubliez notre série et la victoire à Lille. On joue dimanche donc on gagne une journée pour préparer le match. Les jeunes ont beaucoup joué pendant la trêve, comme Badiashile qui a fait 3 matches, Falcao est partie en Asie, il faut faire attention avec la condition physique".

Monaco Sauvé si victoire ?

"Non, on va seulement continuer notre bonne série. Ne pas oublier le classement et d’où l’ont vient. Oubliez nos absents aussi et jouer au maximum. Jamais de la vie, je ne gagne un match avant. Je ne le perds pas non plus avant. On doit le gagner sur le terrain, il faut réfléchir comme ça. Jouer le match avant dans sa tête, c’est un pas vers la défaite".

José Mourinho annoncé en Ligue 1

"C’est bien car la Ligue 1 est un gros championnat et José Mourinho est un immense entraîneur, connu dans le monde en entier. Les coaches portugais sont de plus en plus réputés notamment en France : il y a moi, Paulo Sousa, Sergio Conceiçao est passé à Nantes aussi. José, c’était le premier vrai coach à réussir à l’étranger même s’il ne faut pas oublier le travail d’Artur Jorge au PSG dans les années 90. Quelque part, Mourinho a été un pionnier".

Par ailleurs Fodé Ballo-Touré, Adrien Silva, Jemerson sont suspendus pour le match de dimanche. Geubbels, Nkoudou, Fabregas et Pellegri sont blessés. Mboula est encore trop juste.

L’équipe probable : Subasic – Sidibé, Glik, Badiashile, Henrichs – Vainqueur, Aholou – Rony Lopes, Golovin, Gelson Martins – Falcao (cap).

Remplaçants : Benaglio – Naldo, N’Doram, Chadli, Vinicius, Sylla, Jovetic.