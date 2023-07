Ce qu'il faut retenir de la conférence de présentation du nouvel entraîneur de Monaco Adi Hütter

Ses caractéristiques

"Avec Thiago Scuro (le directeur du football NDLR), on a la même vision de comment on veut jouer au football. J’aime travailler avec des joueurs expérimentés qui ont faim de gagner mais aussi développer les jeunes joueurs. Mon style de football est agressif, proactif, dynamique avec beaucoup de courses à haute intensité, des transitions rapides, et un plan clair dans le jeu sans ballon. Je suis un homme d’équipe, j’aime bâtir de bonnes relations avec mes joueurs, mon staff. C’est très important qu’on œuvre tous ensemble."

Les objectifs et sa vision de la L1

"On veut retrouver une compétition européenne. C'est le plus important. On a des objectifs élevés. Monaco fêtera ses cent ans lors de la saison 2024-2025. C'est important pour nous et pour la direction de retrouver la Ligue des Champions. On va travailler dur pour atteindre cet objectif. La Ligue 1? C'est l’un des meilleurs championnats, avec des joueurs qui s'exportent dans les meilleures équipes d'Europe. J'aime le style du football français, physique, agressif avec beaucoup de talent. Je suis heureux d'entraîner ici."

Son apprentissage du français

"J'espère dire à mes joueurs après les matchs : (il passe au français) ''Je suis content de notre match et de la performance''. Je ne l'ai jamais étudié à l'école. Je l'ai appris un peu durant mes trois saisons en Suisse (aux Young Boys). Je connais quelques mots pour le terrain mais je veux encore m'améliorer. Je maîtrise mieux l'anglais.''

Le temps dont il aura besoin pour mettre en place son style de jeu

"Le style de jeu qu’on veut mettre en place n’est pas si différent de celui de l’an passé. On ne repart pas de zéro. Monaco a été un peu malchanceux. C’est une nouvelle saison. On doit être plus compact défensivement, encaisser moins de buts. 58, c’est trop. On va travailler pour, mettre en place un pressing haut et développer un football séduisant qui pourra plaire aux supporters. C'est mon objectif que Monaco retrouve ce style de jeu. On aura besoin de nouveaux joueurs pour mettre en place le style agressif qu'on veut voir. On a beaucoup de bons joueurs de l'Academy et cela va être important de travailler avec eux. On a neuf absents importants pour l'instant (les internationaux, NDLR)."

Ses retrouvailles avec Embolo

"On s’est revu lundi, c’était super. Il avait fait une super saison avec moi à Mönchengladbach avant de rejoindre Monaco. C’est un super mec, drôle. Il est très professionnel et important dans le vestiaire. Il est blessé mais j’espère qu’il reviendra vite sur les terrains. Je connais aussi Taki (Minamino). Il était arrivé au mercato hivernal en 2015 quand j'entraînais Salzbourg. Je suis content de les retrouver".

Les problèmes d'attitude en fin de saison dernière

"J’en ai entendu parler mais je ne veux pas parler du passé. C’est mon job de faire respecter la discipline au sein de mon équipe. J'aime quand il y a du respect les uns envers les autres. Si vous n'avez pas le bon comportement et la bonne attitude, vous n'avez pas de résultats."

Les leçons de son échec à Mönchengladbach

"Je suis parti de Francfort pour Mönchengladbach où on m’avait promis beaucoup de choses. Mais le directeur sportif qui m'a fait venir est parti au bout de trois mois (Max Eberl a quitté le club pour soigner sa santé mentale). Ca n'a pas été facile. On jouait un jeu ennuyeux avec de la possession dans notre moitié de terrain. J'ai demandé de faire venir des joueurs plus adaptés à ma philosophie mais le nouveau directeur sportif n’était pas d’accord avec moi. On a mis fin à mon contrat au bout d’un an d’un commun accord. Le terrain m’a manqué pendant un an. Je suis très heureux de l’avoir retrouvé. Au cours des sept années précédentes, j’ai dirigé plus de 350 matchs. J’ai eu le temps de prendre du recul sur ce que j’avais bien et mal fait. J'ai pu reprendre de l'énergie".