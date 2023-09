Ce qu'il faut retenir de la conf' de presse d'Adi Hütter avant le choc AS Monaco - OM

La blessure de Caio Henrique

"On a parlé avec lui. C'est très dur pour lui, pour nous. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés. Il va être opéré. Il sera absent entre 6 et 8 mois. Il avait beaucoup d’impact sur nos matchs, notamment dans le secteur offensif. On est très déçu parce qu’il était en très grande forme. Il était encore une fois sélectionné avec le Brésil. Mais on est une équipe, il faut rester uni. Ismail Jakobs peut jouer. Il s’est très bien entraîné depuis quelques semaines, il attend sa chance."

Folarin Balogun

"Je ne peux pas encore vous dire s'il sera titulaire. Contre Nice, on a été malchanceux. A 1-0 au bout de dix minutes, le match aurait pu être différent. Le deuxième penalty nous a fait mal à la tête. Quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. On a bien parlé avec Folarin. Les joueurs sont avec lui, le groupe aussi. Tout le monde l’a aidé, il faut rester uni. Les prochains penalties? Ce seront les gars sur le terrain qui décideront qui le tirent. Jouer avec deux attaquants? On teste beaucoup de choses à l’entraînement, avec deux attaquants, deux dix. Ca dépend des adversaires, des blessures, des résultats. On peut jouer avec deux attaquants mais on était très bons avec deux dix."

Gennaro Gattuso

"Je ne commente pas ce qui se passe dans les autres clubs. Je suis concentré sur mon équipe. Mais c’était un super joueur qui a été très important pour le football italien. J’ai toujours aimé le regarder jouer à l’AC Milan. Il va emmener de nouvelles idées, une nouvelle énergie, de nouvelles émotions aux joueurs marseillais. Ca n’a pas été facile de préparer ce match pour nos analystes."

Les buts encaissés en fin de match

"Il ne faut pas retenir que le score car nos performances ont été bonnes. On méritait d’avoir plus qu'un point sur ces deux matchs. On doit être plus attentif à la stabilité de l’équipe. On doit être prudent. Ca a été trop facile pour Lorient et Nice. Notre équipe veut toujours aller de l’avant. Quand on manque deux penalties, il faut savoir au moins accrocher le nul. On a analysé et beaucoup discuté à ce sujet."

La gestion de Ben Yedder

"Tous ceux qui ont signé à l’AS Monaco savent qu’ils peuvent être sur le banc à un moment donné. On a le luxe d’avoir un groupe très qualitatif. Tout le monde doit être prêt à jouer. Quand il est rentré, il a été très très bon. Il a amené son expérience, a donné le maximum pour essayer de gagner ce match. Il n’est pas en colère quand il ne joue pas. Il a une mentalité très positive".