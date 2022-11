Ce qu'a dit le coach de l'ASM Philippe Clement avant le match capital de Ligue Europa contre l'Etoile Rouge de Belgrade

Le match le plus important de la saison

"C’est un match décisif, oui, mais j’espère qu’il y aura des rencontres encore plus importantes pour nous dans les mois qui arrivent. C’est notre motivation et notre objectif. J'ai senti beaucoup de détermination et de concentration à l'entraînement. On en aura besoin contre un adversaire qui joue avec beaucoup d’intensité, qui est fort dans les duels. On devra jouer un grand match pour le gagner."

Les différents scénarii

"Il est important que les joueurs n’aient aucun scénario dans les têtes. Ce qu'on doit avoir à l'esprit, ce sont tous nos principes de jeu. C’est très important. On doit faire notre match et ne pas regarder les autres. On sait qu’avec une victoire, on sera qualifié. Moi je me tiendrai au courant des résultats, mais c’est dangereux de calculer. Deux ou trois buts en quelques minutes, on sait que c'est possible. Si on force les choses comme à Trabzon (défaite 4-0), on se déstructure et on encaisse des buts."

Les difficultés de Monaco dans les matchs couperets

"Vous ne parlez que du négatif et pas des autres matchs. On est à 3 points du podium, on a joué un programme très serré contre presque toutes les meilleures équipes du championnat. On n’a pas toujours bien géré, c'est vrai. Mais je suis certain que nous sommes prêts pour demain (lire ce jeudi). On va montrer qu'on a aucun soucis dans les têtes."

L'adversaire

"L’Etoile Rouge n’est pas une équipe qui attend en défense et utilise les transitions. C’est une équipe qui attaque, qui joue pour gagner. Ils ont beaucoup de puissance, d'attaquants forts dans les duels. Ce sera à nous de bien les contrôler mais aussi de jouer notre jeu."

La possibilité d'être reversé en Ligue Europa Conférence

"J’ai vu l’année passée un grand entraîneur (José Mourinho) qui s'est fait tatouer sur le bras le trophée de la Ligue Europa Conférence. Et il a gagné bien plus de trophées que moi. C’est une compétition où tu peux aussi rencontrer de grands noms. Mais je vais être clair, on jouera pour la deuxième place. C’est notre défi pour demain. Je peux déjà vous dire que je ne me ferai pas tatouer (sourire) ."

Axel Disasi

"Axel a grandi. Il utilise sa rage de manière positive pour l’équipe. Il est devenu de plus en plus important dans les phases offensives, sur coups de pied arrêtés et dans le jeu. S’il continue à grandir comme ça, il peut avoir un grand futur."