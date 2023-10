Ce qu'a dit le coach de l'AS Monaco Adi Hütter avant le match contre Metz

La trêve

"Les conditions pour travailler sont spéciales. Je suis très content qu’on ai autant d’internationaux. Il y avait Myron (Boadu), Wissam (Ben Yedder), les trois gardiens (Köhn, Majecki, Lienard), et 8-9 joueurs de l’Academy. C’est bien de voir les talents qu’on a au club. On va s'entraîner aujourd'hui (ce vendredi) pour la première fois au complet. Maripan s’est blessé avec le Chili (entorse). Il va rester en salle. Golovin a aussi été touché et il est revenu plus tôt. Il est avec le groupe depuis deux jours. Tous les autres sont rentrés en bonne santé."

Les absences en défense

"Si on a beaucoup de solutions en attaque avec sept joueurs pour trois postes, en défense c'est plus problématique. Denis (Zakaria) et Soungountou (Magassa) sont suspendus. J’espère que Guillermo (Maripan) sera apte à jouer. On a des problèmes en défense mais je préfère penser qu'on a beaucoup de solutions. On peut jouer à trois ou passer à quatre derrière. On a des joueurs qui peuvent évoluer à d'autres postes. J’ai deux jours pour décider qui débutera."

Metz, un match piège?

"Je ne sais pas. Ils ont perdu leurs trois derniers matchs mais il sont très bons en transitions. Ils ont un coach très expérimenté avec Laszlo Boloni. On est les favoris et nous devrons le montrer."

Ismail Jakobs

"Je veux aussi complimenter Krépin (Diatta) qui a aussi fait un très bon match contre Reims. Ils ont tous les deux été très actifs. Krépin a fait une passé décisive, Iso a marqué. Il est très rapide, il centre très bien. Ce match va lui donner de la confiance. Je suis certains qu'il va faire un très bon match contre Metz."

L'extra-sportif

"C’est une période difficile pour tout le monde. Les réseaux sociaux? Chaque joueur est adulte et responsable de lui-même. On n’en a pas parlé avec eux."