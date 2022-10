"Ce n'est pas une bonne nouvelle", la réaction du RC Lens après le départ de Florent Ghisolfi pour l'OGC Nice

"C'est une fin qui est un peu soudaine et subie par le club... Ma première réaction a été de comprendre, d'essayer d'infléchir Florent", a expliqué le directeur général lensois Arnaud Pouille lors d'une conférence de presse durant laquelle le nom du club azuréen n'a jamais été prononcé.

"Je ne m'étalerai pas sur les raisons. Les raisons d'un choix sont toujours personnelles et elles m'appartiennent. Pour ce qui est du timing, ça peut être surprenant puisqu'on est en cours de saison. Mais je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas joueur, et dans notre métier, le moins pire timing pour quitter un club et rejoindre un autre, c'est septembre", a ajouté Florent Ghisolfi.

L'ancien joueur de Bastia et Reims, âgé de 37 ans, avait été nommé en mai 2019, quand le RCL était encore en Ligue 2. En trois saisons, il a connu de très grandes réussites avec la remontée en Ligue 1 obtenue au printemps 2020, puis deux belles septièmes places en championnat.

L'information avait été révélée lundi après-midi par le quotidien L'Equipe et confirmée à l'AFP peu après par une source interne au club niçois.

Cette annonce, qui a créé l'incompréhension et la colère parmi les supporters Sang et Or, intervient quelques jours seulement avant le très attendu derby du Nord, dimanche (20h45) sur la pelouse de Lille, le grand rival.

"Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est un coup dur dans la vie de notre projet (...) mais le RC Lens ne va pas s'effondrer demain ! Tout le travail qu'on a fait va rester", a souligné Pouille, qui a précisé que Grégory Thil, responsable de la cellule recrutement, allait également accompagner Ghisolfi à Nice.

Avant cette conférence de presse, près de 4.000 supporters lensois avaient assisté à un entraînement ouvert au public au stade Bollaert-Delelis et lancé les hostilités en vue du match de dimanche avec une banderole indiquant +Pour faire 4 sur 4, cassez-leur les pattes+, en référence aux trois derbies remportés par le RCL face au Losc la saison dernière.