"Ce n'est pas suffisant": les réactions après le match entre l'AS Monaco et l'Atletico Madrid (2-0)

Thierry Henry (ent. de Monaco au micro de RMC Sport)

"Les deux buts de l’Atlético c’est une frappe contrée et une glissade. Nous avons été timides en première mi-temps et le but si tôt ne nous a pas aidés. À la mi-temps, on a parlé dans le vestiaire avec l’ambition de jouer vers l’avant, d’être plus entreprenant. On s’est projeté, on a eu des occasions, un penalty raté et ils ont fait des fautes. Il faut retenir la seconde mi-temps. Les jeunes ont joué, les petits à 17-18 ans ont essayé d’aller vers l’avant c’était beaucoup mieux, mais ce n’est pas suffisant."

Samuel Grandsir (ailier de l'ASM au micro de RMC sport)

"On méritait mieux. On a fait un bon match, mais on n’a pas eu de chance sur les buts avec une frappe contrée et un joueur qui glisse. On a montré un beau visage contre une belle équipe. On n’a pas marqué, mais on a bien joué. On a vu des très jeunes qui ont bien joué et il faut continuer comme ça".