"Ce match en déplacement à Troyes, c'était notre cadeau d'anniversaire de mariage"

Avant son déplacement au stade de l'Aube, dimanche 29 août, pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, Élodie Gustin s'était confiée sur son amour pour l'AS Monaco. Près d'un an après son dernier match dans un stade à cause de la situation sanitaire. Elle et son mari ont porté bonheur au club de la Principauté qui a engrangé sa première victoire de la saison. En somme, un beau cadeau d'anniversaire de mariage. Un entretien réalisé dans le cadre d'un partenariat avec l'AS Monaco (#PartoutToujours).