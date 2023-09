"Ce club mérite l'Europe". Entretien avec Adi Hütter, coach en mission de l'AS Monaco

Le nouvel homme fort de l’AS Monaco Adi Hütter nous a reçus lundi à La Turbie, pendant la trêve.

Heureux sur le Rocher, après des aventures au RB Salzbourg, aux Young Boys Berne, à l’Eintracht Francfort et au Borussia Mönchengladbach, l’Autrichien de 53 ans s’est confié sur sa carrière, sa philosophie de jeu et ceux qui l’ont inspiré, sans oublier d’évoquer le départ canon de l’ASM en championnat.

"Nous sommes sur le bon chemin" mais "il faut rester prudent" a plusieurs fois averti l’entraîneur monégasque, très concentré sur sa mission et le match de dimanche à Lorient.

Adi, comment se déroule la trêve?

C’e n’est jamais évident. On est évidemment heureux parce qu’on a beaucoup d’internationaux (20). Mais on a aussi hâte que tout le monde revienne car on a parfois dû s’entraîner avec huit joueurs seulement.

Dans ces conditions, le match à Lorient dimanche, à 13h, a tout d’un piège.

C’est nouveau pour moi. Je n’ai jamais joué à cet horaire-là. C’est le calendrier, il faut s’adapter. Lorient a fait de bons débuts avec une victoire contre Lille 4-1 à la maison. J’ai été un peu surpris par leur défaite 3-0 au Havre mais c’est une équipe difficile à manœuvrer. Nous, on veut continuer sur notre bonne lancée.

"La saison est encore très longue"

L'ASM est leader avec 10 points. Vous attendiez-vous à ce début de saison rêvé?

Ce serait vraiment un rêve si nous en avions 12 (sourire). Contre Nantes, j’ai beaucoup aimé notre capacité de réaction et notre caractère. Face à Lens, on avait énormément souffert ces deux dernières saisons. La victoire 3-0 nous a donné énormément de confiance. Nous sommes sur le bon chemin car les joueurs adhèrent à notre projet. On a marqué 13 buts avec 8 buteurs différents. Quand vous n’avez qu’un joueur qui marque, il est facile pour les adversaires de le mettre en échec. On veut rester imprévisible. C’est un challenge. Je suis très content du mercato. On a ramené beaucoup de joueurs intéressants, qui ont apporté de la qualité et de la fraîcheur à l’équipe. C’est bien, mais nous devons être prudents. On n’a joué que quatre matchs. Tout le monde doit garder le même niveau d’exigence.

La fin de la saison dernière a été difficile pour tout le monde. Avez-vous senti un groupe touché à votre arrivée?

Il y avait de la déception, de la colère et de l’incompréhension. Pas seulement au sein de l’équipe mais aussi chez les gens qui travaillent au club. C’est normal quand on ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Rater l’Europe a été difficile à digérer pour tout le monde. J’ai dit à mon arrivée que je ne voulais pas parler du passé et que c’était une nouvelle ère qui commençait. Les sentiments difficiles ont fini par s’estomper. Je ne sais pas si j’ai apporté une nouvelle énergie mais je l’espère.

Quels sont encore les axes d’amélioration de cette équipe?

Il y a certaines situations de jeu où on ne fait pas encore bien les choses ensemble. On peut progresser avec et sans ballon. On peut mieux faire dans la concentration sur 90 minutes, sur les coups de pied arrêtés aussi, même si contre Lens deux de nos buts viennent de là. Aujourd’hui, je suis satisfait mais la saison est encore très longue.

Beaucoup voient Monaco comme le plus grand concurrent de Paris.

Honnêtement, le championnat est nouveau pour moi. Ce sera plus facile de me prononcer quand on aura rencontré toutes les équipes. Ce qui est sûr, c’est que notre groupe a de grandes qualités. Mais Paris est Paris. C’est la meilleure équipe de L1, le favori tous les ans et un prétendant à la victoire en Ligue des Champions. Concentrons-nous d’abord sur nous et on verra ce qu’il est possible de faire.

Que saviez-vous de l’ASM avant de signer ici?

Que c’était un grand club avec une immense histoire. Des joueurs fantastiques ont joué ici. J’ai toujours aimé regarder Monaco jouer, que ce soit sous Arsène Wenger, Leonardo Jardim ou Niko Kovac, qui est un ami. C’est un club spécial, un endroit fantastique pour travailler. J’ai été impressionné par les installations mais encore plus par les compétences de tous ceux qui y travaillent. C’était intéressant de découvrir un nouveau championnat, une autre culture, une autre langue, même si le français est difficile pour moi (rires). Je prends beaucoup de plaisir.

Dans une interview à Kicker, vous disiez pourtant rêver de la Premier League.

Il faut toujours avoir des rêves. Parfois ils deviennent réalité. Tout le monde veut aller en Angleterre mais ce n’est pas si facile. Je suis Autrichien, j’ai travaillé en Suisse, en Allemagne et désormais en France. J’ai eu l’occasion d’entraîner de très belles équipes en Europe et j’en suis fier. Monaco a un écho international. Je suis ici pour ramener le club vers le succès, l’aider à retrouver l’Europe parce que l’équipe ne mérite pas autre chose.

Regardiez-vous la L1 auparavant?

Quand je coachais l’Eintracht Francfort, j’ai été amené à affronter des équipes françaises. On a joué contre Marseille en phase de poules et contre Strasbourg en barrages de la Ligue Europa la saison suivante. Youssouf Fofana jouait d’ailleurs là-bas. À côté de ça, j’observais beaucoup le championnat. Pour moi, aucun pays dans le monde ne forme autant de bons joueurs. La L1 a un très bon niveau. Les équipes sont fortes en transition, il y a de l’impact physique, beaucoup de vitesse.

"J'ai investi beaucoup de ma vie personnelle"

Quel joueur étiez-vous avant d’être entraîneur?

Si je me base sur le football d’aujourd’hui, je dirais que j’étais plutôt un 8, un milieu box-to-box, international autrichien. J’adorais être dans le cœur du jeu. C’est peut-être pour ça que je regarde beaucoup ce que font mes milieux. Déjà joueur, j’aimais le jeu porté vers l’avant.

Quand avez-vous su que vous vouliez devenir coach?

Quand j’avais 26 ans, je suis devenu capitaine à Salzbourg. J’ai appris à mieux communiquer avec les joueurs et à être un relais pour l’entraîneur. Et puis au fur et à mesure que je devenais plus âgé et de moins en moins bon sur le terrain (sourire), j’ai commencé à observer toutes les consignes tactiques du coach. Je jouais avec des joueurs plus jeunes qu’il fallait guider. Je me suis dit assez naturellement que ce rôle était fait pour moi. J’ai passé mes diplômes en Autriche, et j’ai commencé sur le banc d’une équipe de D2. J’ai fait des erreurs et je me suis amélioré au fil du temps (sourire).

Qu’avez-vous appris?

Quand tu es joueur, tu ne penses qu’à jouer. En tant que coach, tu dois penser à tout le monde, avoir une idée de jeu et pousser l’équipe à s’en emparer. J’ai beaucoup étudié, je me suis rapproché de nombreux experts pour progresser dans la communication, le rapport aux médias, tout le bagage que doit avoir un entraîneur. J’ai investi beaucoup de ma vie personnelle.

Adi Hütter, un coach porté vers l'offensive. Photo Cyril Dodergny.

Quand vous évoquez votre style de jeu, vous mentionnez souvent la notion d’amusement et de plaisir. D’où cela vient-il?

Quand j’étais joueur à Glazer, j’ai eu la chance en 1992 d’avoir un coach fantastique venant de Slovénie Milan Miklavic. C’était un énorme fan du Milan AC. Je me souviens qu’il s’entraînait avec nous et nous poussait à presser haut. A l’époque, c’était nouveau et spécial. J’ai adoré. L’autre personne importante dans mon parcours a été Ralf Rangnick quand j’ai rejoint la galaxie Red Bull. J’ai beaucoup appris à ses côtés. Quand je suis devenu coach, il est devenu évident assez rapidement que je voulais développer un style attrayant et inspirant, qui plairait aux fans. Un football actif, car je déteste la passivité. Je veux que mes joueurs aient une idée claire de comment on doit jouer avec et sans ballon.

Le jeu sans ballon, c’est la notion la plus difficile à faire comprendre à un joueur?

Golovin, Caio, Ben Yedder, Fofana... Vous n’avez pas besoin de leur expliquer quoi faire avec le ballon. Ils ont déjà ça dans le sang. Techniquement, ils sont au dessus. En revanche, vous devez leur apporter une autre façon de penser. Le foot, ce n’est pas toujours avoir le ballon. Quand vous pressez haut et que vous le gagnez dans le dernier tiers du terrain, le chemin vers le but est beaucoup plus court. Ce n’est pas la même chose que d’avoir 60-70m à parcourir parce que vous avez attendu très bas votre adversaire. C’est mon rôle de coach de transmettre cette mentalité à tous mes joueurs.

Par quoi cela passe-t-il?

Beaucoup de communication, énormément d’analyse des entraînements et des matchs. Je ne suis pas un entraîneur qui insiste seulement sur ce qui n’a pas été. Par contre je vais plutôt dire, images à l’appui: "Ça, quand tu le fais bien, ça nous donne une chance supplémentaire de marquer" ou à l’inverse: "Si ça tu ne le fais pas, ça devient dangereux pour l’équipe." Les joueurs comprennent bien mieux ce qu’on leur demande et ils ont de meilleures sensations sur le terrain.

Les messages passent toujours mieux quand les résultats sont là.

C’est une évidence. Je dirais même que ce n’est qu’avec les résultats que tu amènes les joueurs avec toi. Si tu parles d’un style de jeu et que tu perds tous les matchs, ils ne croiront pas en ta philosophie et ils n’auront peut-être même pas confiance en l’homme. C’est là que ça peut commencer à devenir dangereux.

Si vous deviez choisir un match qui résume parfaitement votre philosophie?

Les choses ne se sont pas très bien passées au Borussia Mönchengladbach mais la victoire 5-0 contre le Bayern Munich reste l’un des plus grands matchs de ma carrière. Après 30 minutes, il y avait déjà 3-0, et on aurait pu mener encore plus largement. On a joué de façon fantastique. On pressait haut, on récupérait tous les ballons. Tout le monde était impressionné. Pour nous, c’était un rêve, pour le Bayern un vrai cauchemar. Avec l’Eintracht Francfort, il y a aussi eu quelques belles victoires, notamment en coupe d’Europe. On a battu Benfica, l’Inter Milan. Il y a cette double-confrontation incroyable contre Chelsea. Sur 14 matchs, on en a perdu qu’un. C’était assez dingue.

Jusqu’à présent, quelle est votre plus grande réussite?

A mes débuts, j’ai entraîné une toute petite équipe que personne ne connaît Grödig (rires). Ils finissaient toujours entre la 6e et la 9e place de D2 autrichienne. A la fin de ma première saison là-bas, on est promu en première division. A l’intersaison, on est obligé de changer beaucoup de joueurs, d’en faire venir des échelons inférieurs. C’était un pari. On ne pouvait pas faire autrement, notre budget était seulement de 3,5 millions d’euros. On a fini la saison à la troisième place et on a qualifié le club pour la Ligue Europa. C’est ce qui m’a permis d’être repéré par le Red Bull Salzbourg. Là-bas, on a gagné deux titres, une bonne performance mais le club a l’habitude.

Le sacre avec les Young Boys Berne?

C’était fantastique parce que personne ne croyait que c’était possible. Le club avait connu beaucoup d’échecs. Cela faisait 32 ans qu’il attendait ça. Je n’oublierai jamais la fête qui a suivi.

Après Gladbach, vous avez passé un an sans football.

J’ai rechargé mes batteries, passé beaucoup de temps avec ma famille, mes amis. J’ai beaucoup réfléchi sur ce que j’avais fait de bien, de moins bien, ce que je voulais à l’avenir. J’ai opéré une grosse remise en question auprès de proches qui me connaissaient par cœur. C’était très important de faire une pause après 14 ans de métier et plus de 700 matchs. Je suis arrivé à Monaco avec beaucoup d’énergie.

Qu’aviez-vous mal fait?

Je n’ai pas su amener l’équipe avec moi. Mon style de jeu n’était pas en adéquation avec la force de l’équipe, qui était plutôt la possession. Le groupe devait être renouvelé, il est resté le même. Après trois mois, le directeur sportif (Max Eberl) a quitté le club car il était malade. Ça a été un énorme coup derrière ma tête. Avec son successeur (Roland Virkus), on n’était pas sur la même longueur d’ondes. On s’est très vite rendu compte que ça n’avait aucun sens de continuer ensemble. Ce qui est sûr, c’est que je n’ai pas été assez bon. Quand on tire dans des directions opposées, on perd beaucoup d’énergie. C’était assez conflictuel. Ici, c’est très différent. Paul (Mitchell), Thiago (Scuro), le staff... Tout le monde est parfaitement aligné.

Qu’aimez-vous faire en dehors du foot?

Ça m’est arrivé durant cette année off de jouer un peu au golf. C’est un sport très différent, qui me fait du bien. En tant que coach, on n’a malheureusement pas trop le temps. Vous savez en Allemagne, si vous jouez au golf et que vous perdez deux ou trois matchs d’affilée, tout le monde va écrire que vous êtes plus intéressé par les greens. Je ne veux donner aucune opportunité d’être critiqué.

Votre famille va-t-elle vous rejoindre à Monaco?

Non, ma fille vit à Vienne et ma femme à Salzbourg. Ce n’est pas un problème car on a toujours vécu de cette façon. On se verra toutes les deux-trois semaines. Je suis très concentré sur ma mission au club.

La saison est encore longue, a averti le coach autrichien. Photo Cyril Dodergny.