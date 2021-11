Cannes, Monaco, Nice, Marseille? Où se jouera le match de Coupe de France Le Cannet-OM?

En effet, le stade Maillan, l’enceinte habituelle pour les matchs du Cannet en championnat, n’est pas homologuée pour accueillir une telle rencontre. Et il faut trouver un lieu qui réponde à tous les critères de sécurité.

Nous avons joint Emmanuel Stella, le président cannettan, qui était ce mardi après-midi en pleine réunion avec la Fédération française de football.

A 15h30, aucune décision n’avait encore été prise.

"Nous voyons avec les clubs de l’AS Cannes et de l’AS Monaco s’il est possible d’utiliser leurs installations. Nous avons aussi lancé un appel à l’OGC Nice pour l’Allianz Riviera mais c’est plus compliqué car d’une part, c’est une location, et d’autre part, à cause des problèmes de sécurité qui ont eu lieu lors du dernier Nice-OM fin août. »

Il y a aussi la possibilité d’inverser la rencontre comme l’avait évoqué lundi soir Christian Lopez, dirigeant emblématique de l’ESCR et ancien défenseur des Verts de la grande époque.

On en saura peut-être plus dans les heures à venir.

Patience donc…